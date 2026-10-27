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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

درخشش دانش‌آموزان همدانی با کسب ۸ رتبه کشوری در مسابقات قرآن و نماز

درخشش دانش‌آموزان همدانی با کسب ۸ رتبه کشوری در مسابقات قرآن و نماز

دانش‌آموزان استان همدان در مرحله کشوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور هشت رتبه به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان اعلام کرد: جمال محمدی جواد رتبه نخست رشته اذان را کسب کرد و طاها عین قلایی در رشته تفسیر قرآن کریم و زهرا نجفی در رشته احکام سوم شدند.

همچنین زینب سهرابلو در رشته حفظ کل قرآن کریم، محمدپارسا محمدی فرهنگی در رشته قرائت ترتیل قرآن، محمد بیاتی در رشته نهج‌البلاغه و سجاد کریمی در رشته صحیفه سجادیه رتبه چهارم کشور را به دست آوردند و مریم بابایی نسب نیز در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم پنجم شد.

دانش‌آموزان استان همدان پس از شرکت در مراحل چهارگانه مسابقات و گذراندن دوره‌های آموزشی به مرحله کشوری راه یافتند.

کد مطلب 6991293

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