به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان اعلام کرد: جمال محمدی جواد رتبه نخست رشته اذان را کسب کرد و طاها عین قلایی در رشته تفسیر قرآن کریم و زهرا نجفی در رشته احکام سوم شدند.

همچنین زینب سهرابلو در رشته حفظ کل قرآن کریم، محمدپارسا محمدی فرهنگی در رشته قرائت ترتیل قرآن، محمد بیاتی در رشته نهج‌البلاغه و سجاد کریمی در رشته صحیفه سجادیه رتبه چهارم کشور را به دست آوردند و مریم بابایی نسب نیز در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم پنجم شد.

دانش‌آموزان استان همدان پس از شرکت در مراحل چهارگانه مسابقات و گذراندن دوره‌های آموزشی به مرحله کشوری راه یافتند.