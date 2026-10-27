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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

حضور ملی‌پوشان کاراته ایران در مسابقات روسیه؛ ترکیب تیم‌ها مشخص شد

حضور ملی‌پوشان کاراته ایران در مسابقات روسیه؛ ترکیب تیم‌ها مشخص شد

تیم‌های ملی کاراته ایران در دو بخش کاتا و کومیته برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی روسیه راهی مسکو خواهند شد تا سه روز با رقبای خود به مبارزه بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها طی روزهای ۸ تا ۱۰ آبان‌ماه با جوایز دلاری در شهر مسکو برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات حضور خواهد داشت.

در بخش مردان، مرتضی و محمود نعمتی، علی‌اصغر آسیابری، مهدی گنج‌زاده، مهدی آشوری و صالح اباذری به میدان خواهند رفت. در بخش بانوان نیز فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، آتوسا گلشادنژاد، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، حنانه صالحی و آتنا محبوب‌بشری به این مسابقات اعزام خواهند شد.

همچنین فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب سادات حسینی در بخش کاتای انفرادی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

هر سه تیم ایران سهمیه حضور در جام جهانی را در اختیار دارند و باید اواخر آبان‌ماه در این مسابقات که به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود، به روی تاتامی بروند.

کد مطلب 6991300

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