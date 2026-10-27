به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آموزش مجازی در سال‌های اخیر، از یک گزینه‌ی جایگزین به یک انتخاب اصلی برای جویندگان علم و آگاهی تبدیل شده است. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در این عرصه، همواره تلاش کرده است تا با تولید محتوای علمی و کاربردی، پاسخگوی نیازهای فکری، فرهنگی و مهارتی مخاطبان خود باشد. حالا و در پایان اولین ماه از سال تحصیلی، آمارهای جدید از یک اتفاق بزرگ خبر می‌دهند: استقبالی پرشور و کم‌نظیر از دروس این مرکز.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده، در بازه زمانی یک ماهه، شاهد رشد چشمگیر ثبت‌نام‌ها بوده‌ایم. اعداد و ارقام، روایتی روشن از علاقه‌مندی جامعه به ویژه جوانان برای یادگیری دارند:

تعداد ثبت‌نام جدید در سامانه: ۸,۷۷۱ نفر

تعداد ثبت‌نام در دوره: ۵۷۶۱۱ نفر

تعداد استادان معارف فعال تا پایان مهر: ۲۰۱۱ نفر

این آمار نشان می‌دهد که دروس تخصصی مرکز، توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در میان اقشار مختلف جامعه، از دانشجویان و طلاب تا والدین و فعالان فرهنگی، پیدا کنند.

هدف ما پاسخ به نیازهای واقعی جامعه است

هادی شهبازی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به این آمار چشمگیر، اظهار داشت: رشد ثبت‌نام‌ها در سال جدید، نتیجه‌ی یک تلاش تیمی و هدفمند است. ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، به دنبال تولید محتوایی نیستیم که فقط برای پر کردن اوقات فراغت باشد؛ بلکه هدف ما پاسخ به نیازهای واقعی، عمیق و روز جامعه است. نگاهی به سبد دروس این مرکز گواه روشنی بر این مدعاست؛ از مسائل خانواده و تربیت فرزند تا تحلیل‌های راهبردی و مسائل روز سیاسی و اجتماعی، همگی در تلاش‌اند تا انسان امروز را در مسیر رشد و کمال یاری کنند. این استقبال ۵۷ هزار نفری، نشان می‌دهد مردم ما، تشنه‌ی این نوع آموزش‌های عمیق و اصیل است.

وی افزود: ما همواره تلاش کرده‌ایم که در کنار کمیت، به کیفیت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. استفاده از اساتید برجسته و متخصص، به‌روز بودن محتوا و کاربردی بودن آن، از جمله عواملی است که باعث شده مخاطبان، این مرکز را به عنوان یک منبع معتبر برای یادگیری انتخاب کنند. این آمار، مسئولیت ما را در ادامه‌ی این مسیر سنگین‌تر می‌کند و ما مصمم‌تر از همیشه به کار خود ادامه خواهیم داد.

تنوع موضوعی؛ از معارف اسلامی تا مهارت‌های زندگی

یکی از نکات قابل توجه در جدول دروس جدید، تنوع بی‌نظیر موضوعات است. این تنوع نشان می‌دهد که مخاطبان مرکز، از سلیقه‌ها و نیازهای متفاوتی برخوردارند و مرکز توانسته است با تولید محتوای گسترده، پاسخگوی این نیازهای گوناگون باشد.

نگاهی به برخی از دروس جدید سال ۱۴۰۵، ابعاد این تنوع را روشن‌تر می‌کند:

· حوزه معارف و اندیشه اسلامی: دروسی همچون «قاعده بازی»، «حقیقت‌گشایی» و «نظام‌سازی» با تدریس اساتیدی چون حجت‌الاسلام شبان‌نیا و ناصر رفیعی.

· حوزه خانواده و روان‌شناسی: دوره‌های تخصصی مانند «مهارت‌های عشق‌ورزی»، «چگونه ارزشمندی مادران بنیان خانواده را تقویت می‌کند» و «۱۰ گام طلایی برای ساختن یک زندگی مشترک پایدار» با تدریس دکتر صادقی سرشت و دکتر صادقیان.

حوزه تاریخ و تحلیل مسائل روز: دروسی چون «داستان هویدا»، «آنچه درباره وطن‌فروشی نمی‌دانیم» و «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران».

حوزه سلامت و مهارت‌های زندگی: دوره‌هایی مانند «واقعیت‌های علمی یک انتخاب پرخطر» (با تدریس دکتر علی‌اصغر اکبری) و «مدیریت هیجانات منفی».

اساتید؛ نقطه اتکای کیفیت آموزشی

یکی از مهم‌ترین دلایل این استقبال گسترده، حضور اساتید برجسته و صاحب‌نام در جایگاه مدرسی است. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان همواره بر این اصل تأکید داشته است که محتوای آموزشی باید توسط کسانی ارائه شود که هم از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارند و هم از تجربه عملی و ارتباط مؤثر با مخاطب برخوردارند.

برای مثال، در درس «واقعیت‌های علمی یک انتخاب پرخطر»، شاهد حضور دکتر علی‌اصغر اکبری، متخصص اعصاب و روان با سه دهه تجربه بالینی هستیم که با نگاهی علمی و مستند، به واکاوی عوارض الکل می‌پردازد. یا در درس «مهارت‌های عشق‌ورزی»، دکتر حمید صادقیان با سال‌ها تجربه در حوزه مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی، مخاطبان را در مسیر تحکیم روابط یاری می‌کند. حضور چنین اساتیدی، تضمینی بر کیفیت و عمق محتوای تولیدی است و باعث می‌شود مخاطبان با اعتماد بیشتری در این دوره‌ها شرکت کنند.

نگاهی به آینده؛ این مسیر ادامه دارد

آمار ثبت‌نام ۵۷ هزار نفری در مهرماه سال جاری، یک نقطه عطف برای مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان است. این استقبال گسترده، نه تنها نشان‌دهنده‌ی اعتماد مخاطبان به این مرکز است، بلکه مسئولیتی سنگین بر دوش برگزارکنندگان می‌گذارد تا با جدیت بیشتری به تولید محتوای فاخر و کاربردی ادامه دهند.

شهبازی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو، خاطرنشان کرد: ما در نظر داریم در ماه‌های آتی، دروس جدید و متنوع‌تری را به سبد آموزشی خود اضافه کنیم. تمرکز ما بر روی موضوعاتی خواهد بود که به طور مستقیم با نیازهای روز جامعه، به‌ویژه نسل جوان، در ارتباط است. امیدواریم که با این تلاش‌ها، گامی هرچند کوچک در جهت ارتقای سطح آگاهی و دانش جامعه برداریم. از همه‌ی مخاطبان که در این مسیر همراه ما هستند، صمیمانه سپاسگزاریم.

شما هم به جمع جویندگان علم بپیوندید

سبد متنوع دروس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بر روی سامانه این مرکز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. اگر شما هم به دنبال یادگیری مهارت‌های جدید، تعمیق معارف دینی یا تحلیل دقیق‌تر مسائل پیرامون خود هستید، این فرصت را از دست ندهید. برای مشاهده‌ی فهرست کامل دروس و ثبت‌نام در آنها، به وبسایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان مراجعه کنید.