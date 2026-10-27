شیخ حسین افروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی میان مسلمانان اظهار کرد: وحدت، سپر امت اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است و اگر مسلمانان با اعتقاد راسخ به ریسمان الهی و تمسک به آموزه‌های قرآن کریم در کنار یکدیگر قرار گیرند، دشمنان نخواهند توانست میان آنان تفرقه ایجاد کنند.

امام جمعه اهل‌سنت بخش سیراف، با تأکید بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار جهان اسلام افزود: کشورهای مسلمان باید با تقویت همکاری‌های متقابل و احترام به استقلال یکدیگر، از دخالت قدرت‌های بیگانه در امور داخلی خود جلوگیری کنند.

امام جمعه اهل‌سنت بخش سیراف همچنین با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی در ایران اسلامی، این همبستگی را حاصل عنایت الهی، پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از رهنمودهای رهبری دانست و بر نقش مردم در پاسداری از استقلال و اقتدار کشور تأکید کرد.

افروز با بیان اینکه ملت ایران در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های خود ایستادگی می‌کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران با روحیه‌ای حسینی و با تکیه بر وحدت و همدلی، بر حفظ استقلال، آزادی و تمامیت ارضی کشور تأکید دارد و اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به خاک ایران وارد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر ضرورت صیانت از منافع ملی و منابع راهبردی کشور تأکید کرد و آن را بخشی از حقوق و منافع ملی ایران دانست.

امام جمعه اهل‌سنت بخش سیراف در پایان، وحدت، اخوت اسلامی و انسجام ملی را از مهم‌ترین عوامل مقابله با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان برشمرد و بر ضرورت همبستگی بیشتر ملت ایران و کشورهای اسلامی در مسیر حفظ عزت، استقلال و اقتدار جهان اسلام تأکید کرد.