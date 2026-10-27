به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نوسان و بالا و پایین رفتن قیمت دارایی‌ها در بازارها یک جزء ذاتی آنها محسوب می‌شود و البته همین ویژگی است که باعث سود و زیان قابل توجه در آنها می‌شود و پای سرمایه‌گذاران را به چنین بازارهایی می‌کشاند. با این حال، نوسان همیشه ثابت نیست بلکه در مواقعی شدت بیشتر دارد و در مواقعی کم است. حتی درجه نوسان بازارها نیز با یکدیگر متفاوت است. در ماه‌های اخیر، بازارهای سهام، طلا و ارز و دارایی‌های وابسته به آنها با نوسانات زیادی روبرو بوده‌اند که بازدهی و امنیت گوناگونی دارند. همین مساله باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران با این سوال مواجه شوند که در بازار پرنوسان، چه روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی وجود دارد که افراد با هر سطحی از دانش و صرف زمان کم بتوانند بازدهی بالایی بگیرند و امنیت بالایی را نیز تجربه کنند؟ در ادامه به معرفی این روش‌ها می‌پردازیم.

روش امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا

یکی از بهترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته که نوسان داشته و بازدهی بالایی را نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده، طلا بوده است. سرمایه‌گذاری در طلا با وجود بازدهی بالا، با مشکل امنیت روبروست چرا که اگر آن را به صورت فیزیکی بخرید، با ریسک‌هایی مثل جعل، سرقت یا گم شدن روبرو هستید. ضمن این که کارمزد، اجرت بالای ساخت، سود صنفی و مالیات بر ارزش افزوده حاشیه سود و بازدهی شما از سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را کاهش می‌دهند. بهترین روش برای سرمایه‌گذاری با امنیت و بازدهی بالا در طلا، استفاده از صندوق‌های طلا است.

صندوق طلا با پشتوانه طلای بورسی یکی از امن‌ترین دارایی‌هاست چرا که برخلاف بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های آنلاین، به طور کامل زیر نظر سازمان بورس و نهادهای رسمی و معتبر قرار دارد و فعالیت می‌کند. پشتوانه این صندوق‌ها نیز در بورس کالا قرار دارد و امکان خالی‌فروشی از سوی آنها وجود ندارد، ضمن آن که امنیت بالایی دارند و ریسک‌های نگهداری یا فیزیکی شامل آنها نمی‌شود. علاوه بر این موارد، صندوق طلا بدون مالیات است و سرمایه‌گذاری در آن حتی با پول کم در اندازه ۵۰۰ هزار تومان به بالا شروع می‌شود. نقدشوندگی صندوق طلا به دلیل داشتن بازارگردان خوب است و در صورتی که با تحولات بازار آشنایی داشته باشید می‌توانید از نوسانات این فلز در زمان بازار سود کسب کنید. روش سرمایه‌گذاری در صندوق طلا هم ساده است. کافی است کد بورسی داشته باشید یا اگر ندارید، با رفتن به سامانه سجام و احراز هویت آن را بگیرید. پس از این، شروع سرمایه گذاری آنلاین از طریق بورس امکان‌پذیر خواهد بود.

چطور بهترین صندوق طلا را انتخاب کنم؟

از آنجا که تعداد صندوق‌های طلای فعال در کشور زیاد شده است، در انتخاب یک صندوق طلا به مواردی مانند حباب نزدیک به صفر، ارزش معاملات و نقدشوندگی بالا، طول عمر و اندازه صندوق توجه کنید و بازدهی صندوق را نیز در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهید.

یک راه سودمند برای کسب سود از سهام برای شاغلین و غیرمتخصصان

کارنامه بازار سهام در سال ۱۴۰۵ نشان داده است که بازار به یکباره چطور می‌تواند با بازدهی خوب خود جذاب باشد و سرمایه‌گذارانش را شادکام کند. پس از بازگشایی بازار سهام در اواخر اردیبهشت ماه امسال، شاخص کل رشد چشمگیری داشت و سهام مختلف نیز مسیری صعودی طی کردند. حالا در میانه هفتمین ماه سال، شاخص کل از عدد ۸ میلیون واحد نیز عبور کرده است. نکته بسیار مهم در اینجا آن است که ممکن است از اینجا به بعد دیگر سهم‌های خوب و ارزنده به فراوانی چند ماه قبل نباشند و همین مساله باعث می‌شود انتخاب سهم به موضوع مهمی تبدیل شود. علاوه بر این، انتخاب سهام مناسب به چند چیز نیاز دارد که اولی داشتن مهارت تحلیل و شناخت بازار است و دومی به اختصاص زمان و وقت گذاشتن برای رصد و تحلیل برمی‌گردد. همه اینها در کنار هم به ما نشان می‌دهند که کسب سود خوب از بازار سهام از سوی بسیاری از افراد ممکن نیست.

گزینه جایگزین، استفاده از صندوق سهامی است. صندوق سهامی بدون نیاز به خرید مستقیم سهام چند مزیت بسیار خوب را برای شما فراهم می‌کند. اولین مورد آن است که با خرید واحدهای صندوق سهامی بدون نیاز به تحلیل سهام می‌توانید بازدهی خوبی کسب کنید و وقت خود را به جای بازار صرف کسب‌وکار یا موضوع دیگری کنید. داشتن مدیریت حرفه‌ای برای صندوق‌های بورسی کمک می‌کند تا سهام ارزنده را با قیمت مناسب انتخاب کنند و در جایی که نیاز باشد، سبد و ترکیب دارایی را به روز نمایند. این موارد روی سودآوری شما اثر دارد.

مورد دیگر، تنوع بالای صندوق‌های سهامی از نظر ترکیب دارایی است. اگر شما بخواهید مانند یک صندوق درآمد ثابت معتبر به متنوع‌سازی دارایی و کاهش ریسک بپردازید، باید پورتفوی بزرگی شامل بسیاری از دارایی‌ها داشته باشید و پول زیادی خرج کنید. کارمزد پرداختی شما نیز بالا خواهد بود. این در حالی است که صندوق سهامی این مسائل را حل کرده است و با پرداخت کارمزدی اندک می‌توانید از مزیت متنوع‌سازی گسترده سود ببرید. البته همچنان باید دقت داشته باشید که صندوق‌های سهامی گزینه‌هایی با ریسک بالا هستند، به خصوص در مورد صندوق‌های اهرمی و بخشی اما صندوق‌های سهامی کلاسیک که مدیریت فعال خوبی داشته باشند، امکان کسب سود در آینده را بهتر فراهم می‌کنند. برای شروع سرمایه‌گذاری در سهام نیز باید ابتدا کد بورسی داشته باشید. سپس می‌توانید به خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سهامی اقدام کنید.

انتخاب پربازده‌ترین صندوق سهامی

همان طور که در بالا اشاره کردیم، صندوق‌های سهامی انواع مختلفی دارند که بسته به آشناییتان با بازار و میزان ریسک‌پذیری خود و شرایط کلی بازار سهام، می‌توانید از میان آنها انتخاب کنید. علاوه بر این، تعداد صندوق‌های سهامی فعال در کشور زیاد است و به صورت مستمر هم به این تعداد اضافه می‌شود. بنابراین، انتخاب بهترین صندوق سهامی در روزهای پرنوسان و نوع صندوق سهامی اهمیت بالایی دارد.

پرریسک و پربازدهی با صندوق‌های اهرمی

اگر آشنایی نسبتا خوبی با بازارسرمایه دارید، صندوق‌ اهرمی گزینه مناسبی برای سود گرفتن در روزهای پرنوسان بازار است. با توجه به دامنه بزرگتر آنها نسبت به سهام و امکان سود مضاعف در کنار ریسک بالا، این صندوق‌ها برای افراد بسیار ریسک‌پذیر مناسب هستند. هنگام خرید این صندوق‌ها به میزان اهرم صندوق، حباب آن، ارزش معاملات و نقدشوندگیش دقت داشته باشید. خاطرتان باشد که هرچه حباب به صفر نزدیکتر باشد بهتر است.

گزینه مناسب مدیران دارایی و علاقمندان به سرمایه گذاری در یک صنعت

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در یک صنعت هستید و در شناخت یا تحلیل سهام تخصص یا وقت کافی ندارید، بهتر است از یک صندوق بخشی خوب استفاده کنید. صندوق بخشی ریسک بالایی دارد اما برای طیف وسیعی از علاقمندان به یک صنعت تا مدیران دارایی گزینه مناسبی است. در حال حاضر، صندوق‌های بخشی در ایران در حوزه‌های متنوعی از پتروشیمی گرفته تا خودرو، بانک، دارو، سیمان، مواد غذایی و صنعت نیروگاهی و یوتیلیتی فعال هستند. برای انتخاب یک صندوق معتبر بخشی به مقایسه آن در برابر شاخص آن صنعت، کارنامه آن، حباب اسمی نزدیک به صفر و نقدشوندگیش دقت داشته باشید.

صندوق‌هایی با ریسک کمتر در سهام

اگر می‌خواهید دور از هیاهوی بازار و به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید و ریسک انتخاب سهم نداشته باشید اما از رشد کلی بازار منتفع شوید، صندوق شاخصی به خصوص صندوق مبتنی بر شاخص هم‌وزن گزینه مناسبی است. در بالا به صندوق سهامی کلاسیک یا عادی نیز اشاره کردیم که ریسک کمتری نسبت به صندوق بخشی و اهرمی دارد. در مورد انتخاب صندوق شاخصی و صندوق سهامی کلاسیک نیز به حباب صندوق دقت داشته باشید. در مورد شاخصی‌ها میزان خطای حداقل در تعقیب شاخص و در مورد سهامی‌های کلاسیک، بازدهی از مهمترین موارد به شمار می‌آیند.

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