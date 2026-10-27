به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در دانشگاه کاشان با اشاره به پیشینه تاریخی و علمی این منطقه اظهار کرد: کاشان با تمدنی چند هزار ساله، از جمله محوطه باستانی سیلک، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه دانش و فناوری دارد و آثار به‌دست‌آمده از زیر خاک در این محوطه، گواهی بر دانش و توانمندی فنی مردمان گذشته این سرزمین است. بازدید از موزه سیلک فرصتی برای آشنایی با این میراث تاریخی و فناوری‌های گذشتگان فراهم می‌کند.

وی با تشریح ظرفیت‌های علمی دانشگاه کاشان ابراز کرد: این دانشگاه حدود ۹ هزار دانشجو دارد که بیش از ۵۰ درصد آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌کنند. همچنین، دانشگاه از حدود ۶۷۰ عضو هیئت علمی برخوردار است و ۳۰ دانشمند آن در فهرست دانشمندان یک و دو درصد برتر جهان قرار دارند که ۹ نفر از آنان جزو یک درصد برتر رشته تخصصی خود در سطح جهان هستند.

رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به جایگاه پژوهشی این دانشگاه تصریح کرد: بر اساس ارزیابی منتشرشده در نظام رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن، دانشگاه کاشان در میان ۳۷ دانشگاه جامع کشور رتبه نهم را کسب کرده است. این جایگاه در شرایطی به دست آمده که دانشگاه کاشان در مرکز استان قرار ندارد و از برخی حمایت‌های استانی که معمولاً در اختیار دانشگاه‌های مرکز استان است، کمتر بهره‌مند می‌شود.

وی با بیان اینکه مأموریت دانشگاه‌ها معمولاً بر آموزش و پژوهش متمرکز است، گفت: دانشگاه کاشان با مصوبه هیئت امنا و پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌عنوان پایلوت اجرای الگوی دانشگاه کارآفرین در کشور انتخاب شده است. بر این اساس، مأموریت سوم دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش، توسعه کارآفرینی و تبدیل دانش به محصولات، خدمات و کسب‌وکارهای فناورانه خواهد بود.

سلطانی با اشاره به تجربه دانشگاه‌های پیشرو جهان در این زمینه خاطرنشان کرد: دانشگاه کارآفرین صرفاً محلی برای آموزش دانشجو و تولید مقاله علمی نیست، بلکه باید زمینه تجاری‌سازی دانش و تبدیل دستاوردهای علمی استادان و دانش‌آموختگان به محصولات و شرکت‌های فناور را فراهم کند. تجربه دانشگاه استنفورد و شکل‌گیری هزاران شرکت توسط دانش‌آموختگان آن نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های تجاری‌سازی و راه‌اندازی کسب‌وکار باید در کنار آموزش تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا، دانشگاه کاشان با ایجاد معاونت نوآوری و اقتصاد دانشگاه و چهار مدیریت زیرمجموعه آن، مسیر اجرای این الگو را آغاز کرده است. تاکنون حدود ۳۰ هسته کارآفرینی از میان بیش از ۶۰ هسته بررسی‌شده، پذیرش شده‌اند و ارزیابی طرح‌ها با هدف شناسایی ایده‌های دارای ظرفیت تجاری‌سازی ادامه دارد. اجرای کامل این برنامه نیز فرایندی چندساله خواهد بود که به گفته وی، حدود دو سال از آغاز آن سپری شده است.

رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به فعالیت پارک فناوری این دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ شرکت فناور در پارک فناوری دانشگاه کاشان مستقر هستند و چهار مرکز رشد وابسته نیز فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی اظهار امیدواری کرد: نشست‌های تخصصی این رویداد، با حضور دانشگاهیان، صنعتگران و مسئولان حوزه انرژی، به بررسی راهکارهای مقابله با کمبود انرژی و کاهش تعطیلی‌های ناشی از ناترازی انرژی کمک کند و زمینه ارتباط مؤثرتر دانشگاه و صنعت را فراهم آورد.