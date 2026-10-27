راهیان نور دستاورد بزرگ فرهنگی برای نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی برنامه‌های راهیان نور که در سالن جلسات شهدای جمهور استانداری ایلام برگزار شد، بر ضرورت برگزاری این رویداد بزرگ با هدف ترویج فرهنگ شهادت و آشنایی نسل جدید با حماسه دفاع مقدس تأکید کرد.

استاندار ایلام در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر استان، ضمن یادآوری اهمیت رویدادهای بزرگ فرهنگی و اجتماعی، راهیان نور را فرصتی بی‌نظیر برای تربیت نسل جوان دانست.

وی اظهار کرد: بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز، فضای جنگ تحمیلی و حماسه‌های آن دوران را به صورت عینی تجربه نکرده‌اند. لذا هدف ما از برگزاری رویداد ملی «افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی» به مناسبت هفته دانش‌آموزی و بصورت همزمان مراسم گرامیداشت سالروز عملیات محرم، انتقال تجربه‌های ملموس رزمندگان به این نسل است تا از طریق بازدید از مناطق عملیاتی، به‌ویژه مرزهای مهران و دهلران، با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنا شوند.

کرمی با تأکید بر ضرورت مقابله با تحریف‌های تاریخی، افزود: این حرکت بزرگ، ابزاری برای مقابله با جنگ نرم و تقویت روحیه خودباوری و همبستگی ملی در میان جوانان است. راهیان نور، یک حرکت بزرگ فرهنگی برای خودسازی و بازخوانی هویت تاریخی کشور است.

استاندار ایلام در بخش عملیاتی سخنان خود، دستور صریح لازم‌الاجرا برای تمامی دستگاه‌های اجرایی صادر کرد. وی با تأکید بر اینکه «این رویداد هزینه‌کرد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی هویت ملی است»، بر آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای برگزاری باشکوه این برنامه ملی تأکید کرد.

وی دستور داد تمامی مهمان‌سراها و اماکن اقامتی در مناطق عملیاتی و مرزی، از جمله مهران و دهلران، با نظارت دقیق، کاملاً آراسته، تمیز و دارای استانداردهای اولیه رفاهی از جمله سیستم‌های سرمایشی و امکانات بهداشتی باشند.

کرمی بر تأمین تجهیزات لازم نظیر سیستم‌های آب‌رسانی و تجهیزات رفاهی که در ایام اربعین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، تأکید کرد.