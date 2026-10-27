آئین تکریم و معارفه فرماندار فلاورجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان فلاورجان صبح یکشنبه با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، مدیرکل حراست استانداری اصفهان، جمعی از ائمه جمعه و جماعات، خانواده معظم شهدا و مدیران دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تجلیل و قدردانی از خدمات و پیگیری‌های مستمر حسین یارمحمدیان در دوران تصدی مسئولیت فرمانداری شهرستان فلاورجان، حکم انتصاب «علیرضا حسینی» به عنوان فرماندار جدید این شهرستان قرائت شد و وی به‌طور رسمی عهده‌دار سکان هدایت فرمانداری فلاورجان گردید. مسئولان حاضر در جلسه ضمن آرزوی توفیق برای فرماندار جدید، بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها با مدیریت جدید شهرستان جهت تسریع در روند توسعه منطقه تأکید کردند.

ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از رفتارهای تفرقه‌افکن در شرایط حساس کنونی

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این آیین با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، حفظ انسجام اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحکیم وحدت ملی را از مهم‌ترین الزامات عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو دانست و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی و هم‌افزایی هستیم و همه مسئولان، نخبگان و جریان‌های اجتماعی باید از هرگونه رفتار و گفتاری که به تضعیف وحدت و انسجام جامعه منجر شود، پرهیز کنند.

استاندار اصفهان با تجلیل از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های خاموش انسان‌های گمنام در طول تاریخ این سرزمین خاطرنشان کرد: در مقاطع سرنوشت‌ساز کشور، افراد بزرگی بدون چشم‌داشت و نام‌ونشان برای نجات هم‌وطنان و حفظ کیان این مرزوبوم از جان و آسایش خود گذشتند؛ روحیه‌ای که امروز نیز باید سرلوحه تمامی کارگزاران نظام قرار گیرد تا خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌منت، فراتر از جایگاه‌ها و نام‌ها تداوم یابد.

وی با اشاره به دشواری‌ها و محدودیت‌های دو سال گذشته در سطح استان و شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: شرایط موجود حاصل مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و امنیتی است. استان اصفهان در سال‌های اخیر با مسائل خطیری همچون خشکسالی‌های مستمر، ناترازی‌های شدید انرژی، پیامدهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و موانع متعدد زیرساختی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ با این وجود، به مدد تلاش شبانه‌روزی مدیران خدوم و همراهی آگاهانه مردم، گام‌های ارزنده‌ای در جهت پیشبرد پروژه‌های حیاتی استان برداشته شده است.

ظرفیت‌های سترگ فلاورجان در کنار مطالبات ریشه‌دار محلی

جمالی‌نژاد با اشاره به پتانسیل‌های بی‌بدل شهرستان فلاورجان تصریح کرد: این شهرستان با برخورداری از مردمی مومن، سخت‌کوش، کشاورزان نمونه، جوانان مستعد و ظرفیت‌های غنی انسانی، از ارکان مهم استان اصفهان به شمار می‌آید؛ با این حال، فلاورجان کماکان با مشکلات ریشه‌داری روبه‌روست که رفع آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی کلان، جذب و تأمین منابع پایدار، نگاه کارشناسی و همکاری مستمر میان‌بخشی دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار اصفهان تغییر مدیریت‌ها را روندی طبیعی و فرصتی مغتنم برای تزریق انرژی تازه، تجدید قوا و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم برشمرد و افزود: انتظار می‌رود فرماندار جدید با شناخت دقیق از مسائل و مطالبات محلی، تعامل سازنده با ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و معتمدین، و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های شهرستان، مسیر خدمت به شهروندان را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.

طرح‌های راهبردی تأمین آب خط قرمز و اولویت نخست مدیریت استان است

استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود، موضوع تأمین پایدار آب و اجرای طرح‌های کلان زیرساختی مرتبط را از راهبردی‌ترین اولویت‌های استان دانست و تأکید کرد: اجرای پروژه ملی انتقال آب از دریا و پیگیری طرح‌های جامع تأمین آب استان، اقداماتی بنیادین است که می‌تواند فشار مضاعف بر منابع رو به اتمام آب زیرزمینی را کاهش داده و چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده اصفهان ترسیم کند.

وی ضمن تأکید بر تداوم نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی و مدیریت بهینه حوضه آبریز زاینده‌رود خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌های عظیم نیازمند پیگیری‌های مستمر، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری بهینه از اعتبارات است و ثمرات ارزشمند آن به کل استان و نسل‌های آینده تعلق خواهد داشت. در پایان این مراسم، لوح سپاس تقدیر از خدمات حسین یارمحمدیان اهدا و حکم انتصاب علیرضا حسینی به عنوان فرماندار جدید شهرستان فلاورجان به وی اعطا شد.

توسعه فلاورجان نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است

حسین یارمحمدیان، فرماندار سابق فلاورجان نیز دراین مراسم ضمن قدردانی از استاندار اصفهان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، اعضای شورای اداری و شورای تأمین، مسئولان قضایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداران، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دوران مسئولیت خود ارائه کرد.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: شهرستان فلاورجان در بسیاری از ارزیابی‌های استانی و ملی، عملکرد قابل‌توجهی داشته و در برخی حوزه‌ها موفق به کسب رتبه نخست استان شده است.

یارمحمدیان با اشاره به عملکرد شهرستان در حوزه اشتغال افزود: فلاورجان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در سامانه رصد اشتغال، که ارزیابی آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود، رتبه نخست استان اصفهان را کسب کرد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه انرژی خورشیدی و هوشمندسازی مدارس به‌عنوان دو اقدام مهم شهرستان یاد کرد و گفت: در راستای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، پنل‌های خورشیدی در ۴۷ مدرسه شهرستان نصب شده است که درآمد حاصل از آن به مدارس اختصاص می‌یابد.

فرماندار سابق فلاورجان با بیان اینکه تأمین منابع این طرح‌ها از محل اعتبارات غیردولتی انجام شده است، ادامه داد: هوشمندسازی کلاس‌های درس نیز در ۲۶۵ مدرسه شهرستان به اجرا درآمده و تمامی کلاس‌های درس مشمول این طرح، هوشمندسازی شده‌اند.

یارمحمدیان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی فلاورجان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، هشت جشنواره و برای سال ۱۴۰۵، سیزده جشنواره در شهرستان طراحی شد که تأمین هزینه‌های آن‌ها بدون استفاده از منابع مالی دولتی و با مشارکت حامیان مالی انجام گرفت.

وی افزود: برگزاری این جشنواره‌ها علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی روستاها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در فلاورجان گفت: در طول یک سال، ۲۵ مسابقه قهرمانی کشور در این شهرستان برگزار شد که هزینه‌های برگزاری آن‌ها از سوی فدراسیون‌های ورزشی تأمین شد و نقش مدیریت شهرستان عمدتاً بر هماهنگی و فراهم‌کردن مقدمات برگزاری این رویدادها متمرکز بود.

تعاونی توسعه و عمران فلاورجان با هفت هزار عضو راه‌اندازی شد

فرماندار سابق فلاورجان از تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستان به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات شاخص یاد کرد و گفت: این تعاونی طی سه ماه با عضویت حدود هفت هزار نفر تشکیل شد؛ در حالی که بر اساس ضوابط قانونی مورد اشاره، حداقل میزان عضویت باید نیم درصد جمعیت شهرستان باشد.

یارمحمدیان با اشاره به جمعیت حدود ۲۵۰ هزار نفری فلاورجان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، تصریح کرد: دستیابی به این میزان مشارکت مردمی در مدت سه ماه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم شهرستان است.

۲۰ پروژه مدرسه‌سازی در فلاورجان اجرا شد

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش‌وپرورش اشاره کرد و افزود: با همراهی نماینده مردم، مجموعه آموزش‌وپرورش و مجمع خیرین مدرسه‌ساز، ۲۰ پروژه مدرسه‌سازی در شهرستان به مرحله کلنگ‌زنی، افتتاح یا بهره‌برداری رسیده است.

یارمحمدیان همچنین از انتخاب فلاورجان به‌عنوان یکی از شهرستان‌های برتر استان در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در قالب برنامه «چهارشنبه‌های آموزشی» و انتخاب شورای آموزش‌وپرورش شهرستان به‌عنوان شورای برتر استان، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این دوره بوده است.

وی همچنین به انتخاب فرمانداری فلاورجان به‌عنوان یکی از فرمانداری‌های برتر در ستاد خدمات سفر استان اشاره کرد و عملکرد شهرستان در حوزه ساماندهی امور جوانان را نیز از دیگر محورهای قابل‌توجه ارزیابی کرد.

فرماندار سابق فلاورجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مراسم تشییع رهبر شهید و برنامه‌های مرتبط با آن گفت: برنامه‌ریزی، پشتیبانی و هماهنگی‌های انجام‌شده در شهرستان، با مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی همراه بود و موکب‌های متعددی نیز با پیگیری و حمایت مجموعه مدیریت شهرستان فعالیت خود را آغاز کردند.

وی همچنین از برگزاری دیدارهای متعدد با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان خبر داد و گفت: پیگیری مسائل و مشکلات این عزیزان و برگزاری برنامه‌های مرتبط با آنان، از جمله اقداماتی بود که در دوران مسئولیت مورد توجه قرار گرفت.

یارمحمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب فلاورجان برای اجرای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: این شهرستان به‌دلیل پیگیری‌های انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود، برای اجرای این طرح انتخاب شد و جلسات مرتبط با آن نیز با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار شده است.

وی برگزاری ۱۰۰ مانور در یک روز و پیگیری امور مربوط به تمدید و تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه را از دیگر اقدامات دوره مسئولیت خود برشمرد.

فرماندار سابق فلاورجان در ادامه با قدردانی از همراهی استاندار اصفهان، دستگاه قضایی، شورای تأمین، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی و شهرداران شهرستان، نقش همکاری بین‌بخشی را در پیشبرد امور مهم ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به سوابق اجرایی فرماندار جدید فلاورجان، سیدعلی حسینی، اظهار امیدواری کرد که تجربه مدیریتی وی در شهرستان‌های مختلف استان، زمینه‌ساز تداوم خدمت‌رسانی و پیشرفت فلاورجان باشد.

یارمحمدیان ضمن عذرخواهی از مردم بابت هرگونه قصور یا کوتاهی احتمالی در دوران مسئولیت خود، تأکید کرد: خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت شهرستان، نیازمند همدلی، همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.

هیچ مطالبه‌ای در سطح ادارات و شهرستان نباید بدون پاسخ باقی بماند

علیرضا حسینی، در آیین تکریم فرماندار سابق این شهرستان، با اشاره به مسئولیت خطیر مدیریت شهرستان اظهار کرد: مسئولیت در فرمانداری صرفاً تصدی یک جایگاه اداری نیست، بلکه امانتی بزرگ و فرصتی برای خدمت به مردم است که باید از آن برای رفع مشکلات و پیگیری مطالبات شهروندان استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند، افزود: درِ فرمانداری به روی همه مردم باز است و تلاش خواهیم کرد با حضور در میان شهروندان، شنیدن مطالبات آنان و ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده در چارچوب قانون، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنیم.

فرماندار فلاورجان، وحدت، همدلی و پرهیز از حاشیه‌ها را از ضرورت‌های مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: فرصت خدمت محدود است و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، مدیران را از وظایف اصلی خود دور می‌کند؛ ازاین‌رو باید با همکاری همه جریان‌ها و سلایق سیاسی و در چارچوب قانون، منافع عمومی را در اولویت قرار دهیم.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان فلاورجان خاطرنشان کرد: این شهرستان با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، فرهنگ و سرمایه انسانی، زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد و باید با هم‌افزایی مسئولان و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مسیر پیشرفت و آبادانی شهرستان را هموار کنیم.

وی همچنین حل مسائل مرتبط با آب و پیگیری مطالبات کشاورزان را از موضوعات مهم شهرستان برشمرد و گفت: با توجه به نقش مؤثر کشاورزان و کارگران در اقتصاد منطقه و کشور، پیگیری مشکلات این بخش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع، از اولویت‌های مدیریت شهرستان خواهد بود.

فرماندار فلاورجان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: حضور میدانی مسئولان در شهرها و روستاها، بررسی مستقیم مشکلات مردم و پیگیری مسائل با مشارکت دستگاه‌های مرتبط باید در دستور کار قرار گیرد تا امور مردم به‌موقع انجام شود و مشکلات آنان بدون رسیدگی باقی نماند.

حسینی، توجه به جوانان، بانوان و نخبگان را از دیگر محورهای برنامه‌های مدیریت شهرستان عنوان کرد و افزود: سرمایه انسانی یکی از ظرفیت‌های مهم فلاورجان است و توانمندسازی افراد و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر آنان در امور شهرستان می‌تواند به بهبود شرایط و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل با شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، ائمه جمعه و جماعات، فعالان اجتماعی و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات این مجموعه‌ها، در کنار هماهنگی با نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری مسائل در سطح استان و وزارتخانه‌ها، می‌تواند روند حل مشکلات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را تسریع کند.

فرماندار فلاورجان با قدردانی از مسئولان و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد با همدلی، تعامل و تلاش مستمر مجموعه مدیریتی شهرستان، زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی، رفع مشکلات مردم و پیشرفت و آبادانی فلاورجان فراهم شود.