به گزارش خبرنگار مهر،عباس قیصوری صبح سه شنبه در آیین تجلیل از خیرین سلامت و اسوه‌های خدمت با اشاره به جایگاه ارزشمند این قشر در ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: خیرین سلامت، بازوان توانمند نظام بهداشت و درمان محسوب می‌شوند که با نگاه انسان‌دوستانه و مسئولانه خود، در تأمین تجهیزات، توسعه فضاهای درمانی و حمایت از بیماران نیازمند نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های درمانی افزود: مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، کاهش دغدغه‌های مالی بیماران و حمایت از طرح‌های پیشگیرانه، گام مهمی در راستای تحقق عدالت سلامت در استان به شمار می‌رود و بدون این همراهی، ارائه خدمات مطلوب به همه اقشار جامعه ممکن نیست.

قیصوری با اشاره به تأثیرات مثبت فعالیت خیرین بر نظام سلامت تصریح کرد: حضور پررنگ نیکوکاران در حوزه سلامت، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دانشگاه و بیماران، اعتماد عمومی را به سیستم درمانی افزایش می‌دهد و الگویی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی را پیش روی سایر اقشار جامعه قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ نیکوکاری خاطرنشان کرد: تجلیل از خیرین سلامت، قدردانی از روحیه ایثار و فداکاری آنان است و باید به یک سنت فرهنگی ماندگار تبدیل شود تا نسل‌های آینده نیز با الگوگیری از این بزرگواران، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به نیازهای حوزه سلامت استان افزود: توسعه بیمارستان‌ها، تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های پیشرفته، حمایت از بیماران صعب‌العلاج و کمک به تأمین هزینه‌های درمانی خانواده‌های کم‌بضاعت، از جمله حوزه‌هایی است که حضور خیرین می‌تواند تحولی چشمگیر در آن‌ها ایجاد کند.

قیصوری در پایان با تقدیر از همراهی همیشگی خیرین گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام آمادگی کامل دارد تا با هماهنگی و شفافیت، زمینه مشارکت هرچه بیشتر نیکوکاران را در طرح‌های سلامت فراهم کند و امیدواریم با تداوم این همدلی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح سلامت و رفاه مردم استان باشیم.

محرومیت نباید به باور تبدیل شود

پزشک و خیر حوزه سلامت نیز با اشاره به مسیر زندگی خود از ملکشاهی تا جایگاه کنونی، گفت: محرومیت و محدودیت امکانات نباید به باوری تبدیل شود که انسان را از تلاش بازدارد؛ چراکه استعداد جوانان این منطقه کمتر از هیچ جای دیگری نیست.

موسی میرزایی با اشاره به اهمیت ریشه‌ها و تعلق به زادگاه اظهار کرد: فاصله گرفتن از زادگاه به معنای فاصله گرفتن از ریشه‌ها نیست؛ چراکه همین ریشه‌ها به زندگی معنا می‌دهند و در لحظه‌های دشوار یادآوری می‌کنند که از کجا آمده‌ایم.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران کنکور خود افزود: در سال ۱۳۵۶ در کل استان ایلام تنها پنج نفر در رشته پزشکی قبول شدند؛ اما این محدودیت باعث نشد که از تلاش دست بردارم و امروز با اطمینان می‌گویم که جوانان ملکشاهی نیز می‌توانند با پشتکار، مرزهای توانایی را جابه‌جا کنند.

این پزشک و خیر سلامت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی افراد موفق تصریح کرد: هر کس از یک منطقه برخاسته و فرصت آموختن پیدا کرده، باید به چراغی برای دیگران تبدیل شود؛ چراغی که مسیر را برای جوانانی که امروز در ابتدای راه ایستاده‌اند، روشن کند و زمینه رشد و ارتقای آنان را فراهم سازد.

وی با اشاره به رسالت پزشکان خاطرنشان کرد: سال‌ها طبابت به من آموخت که ارزش‌های زندگی تنها زمانی فهمیده می‌شود که انسان از نزدیک با رنج و نیاز دیگران روبه‌رو شود؛ بنابراین پزشک هر اندازه در دانش و تخصص پیشرفت کند، نباید از فروتنی، اخلاق حرفه‌ای و همدلی فاصله بگیرد.

میرزایی با قدردانی از خانواده، معلمان و استادان خود افزود: موفقیت امروز من نتیجه همراهی کسانی است که در مسیر زندگی پشتیبانم بودند و بخشی از آنچه به دست آورده‌ام، حاصل آموختن از انسان‌هایی است که با رفتار و تجربه خود، الگویی برایم شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتقال تجربه به نسل جوان تصریح کرد: تجلیل از چهره‌های موفق زمانی معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند که به گفتگوی میان نسل‌ها تبدیل شود؛ گفتگویی که در آن بزرگان تجربه‌های خود را منتقل کنند و جوانان با پرسش‌هایشان، مسیر آینده را روشن‌تر سازند.

این خیر حوزه سلامت در پایان با آرزوی پیشرفت برای جوانان ملکشاهی خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که جوانان این منطقه برای پیشرفت، نه از روی ناچاری بلکه بر اساس انتخاب و فرصت‌های برابر، مسیرهای زندگی را تجربه کنند و هر کس به جایگاهی رسید، سهمی در بهتر شدن شرایط زندگی مردم داشته باشد.