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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

احکام حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تفت اجرا شد

احکام حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تفت اجرا شد

یزد- دادستان یزد در بازدیدی سرزده از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تفت، بر برخورد به‌موقع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور به همراه دادستان شهرستان تفت و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، به‌صورت سرزده از روند اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای اهرک سانیج بازدید کرد.

حسن‌پور در این بازدید، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ پیش از تکمیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از اقدامات مؤثر در حفظ کاربری اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت پیشگیری و برخورد به‌موقع با تخلفات تأکید کرد.

دادستان شهرستان تفت نیز با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، صیانت از این اراضی را در کنترل سوداگری و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین‌های کشاورزی مؤثر دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت نیز با قدردانی از حمایت مقامات قضایی استان و شهرستان در زمینه صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۷ مرحله اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ در این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات بیانگر عزم جدی و همکاری مجموعه‌های اجرایی و قضایی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از منابع پایه تولید است.

کد مطلب 6991322

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