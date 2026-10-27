احکام حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تفت اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور به همراه دادستان شهرستان تفت و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، به‌صورت سرزده از روند اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای اهرک سانیج بازدید کرد.

حسن‌پور در این بازدید، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ پیش از تکمیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از اقدامات مؤثر در حفظ کاربری اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت پیشگیری و برخورد به‌موقع با تخلفات تأکید کرد.

دادستان شهرستان تفت نیز با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، صیانت از این اراضی را در کنترل سوداگری و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین‌های کشاورزی مؤثر دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت نیز با قدردانی از حمایت مقامات قضایی استان و شهرستان در زمینه صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۷ مرحله اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ در این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات بیانگر عزم جدی و همکاری مجموعه‌های اجرایی و قضایی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از منابع پایه تولید است.