استاندار اصفهان: فناوری باید موتور اقتصاد استان شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در نشست خبری بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی اظهار کرد: اصفهان از جمله استان‌هایی است که اقدامات زیربنایی در حوزه علم و فناوری را از سال‌ها پیش آغاز کرده و امروز نتایج آن را در قالب شهرک علمی و تحقیقاتی و زیست‌بوم نوآوری مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: مدیریت مجموعه‌ها نباید فقط به سمت مسائل روزمره برود. باید از ظرفیت کارآفرینان و فناوران استان استفاده کرد. این افراد سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و باید زمینه فعالیت آن‌ها بیش از پیش فراهم شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیران استانی و صنعتی باید آزمایشگاه‌ها و خطوط تولید خود را به روی صاحبان ایده باز کنند، گفت: کسانی که ایده دارند نباید پشت در بمانند. باید شرایطی ایجاد شود که ایده‌های نو بتوانند در محیط واقعی صنعت و تولید آزموده شوند.

جمالی‌نژاد همچنین به ضرورت تغییر رویکرد نظام بانکی اشاره کرد و افزود: نظام بانکی استان باید مدل‌های اعتبارسنجی خود را با اقتصاد جدید و دانش‌بنیان تطبیق دهد.

وی تاکید کرد: اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند ابزارهای مالی متناسب است و نمی‌توان با همان مدل‌های سنتی پیش رفت.

استاندار اصفهان با تأکید بر تبدیل تهدیدها به فرصت خاطرنشان کرد: در دل هر تهدیدی فرصتی وجود دارد. باید با نگاه فرصت‌محور، مسیر رشد زیست‌بوم فناوری استان را ادامه دهیم و زنجیره کامل ارزش را ببینیم؛ نه اینکه فقط به رویدادهای مقطعی اکتفا کنیم.

جمالی‌نژاد از برگزارکنندگان جشنواره ملی شیخ‌بهایی قدردانی کرد و گفت: مشارکت جدی‌تر دستگاه‌ها، صنایع و نهادهای مالی برای حمایت از طرح‌های نوآورانه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی فردا چهارشنبه ۶ آبان در اصفهان افتتاح می‌شود. ۴۱۱ تیم در این دوره از جشنواره به رقابت می پردازند. اختتامیه بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی روز پنجشنبه هفت آبان با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.