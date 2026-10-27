  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

چهره‌های معارض در اسرائیل: راهی جز کنار گذاشتن نتانیاهو نیست

چهره‌های معارض در اسرائیل: راهی جز کنار گذاشتن نتانیاهو نیست

شخصیت های معارض در رژیم صهیونیستی با موضع گیری علیه نتانیاهو از صهیونیست ها خواستند به کنار گذاشتن وی رأی دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گادی آیزنکوت رئیس حزب معارض یشار با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: هیچ راهی جز ایجاد تغییرات و کنار گذاشتن نتانیاهو که همان مسیر حزب یشار است وجود ندارد.

وی گفت که حزبش باید تبدیل به بزرگترین حزب در اراضی اشغالی شود.

گلعاد کاریو نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی و عضو حزب دموکرات ها نیز تاکید کرد: ما امروز نبرد چهار ساله خود را به صندوق های رأی منتقل می کنیم.

وی هشدار داد: طی ساعات آتی نتانیاهو و طرفدارانش رأی دهندگان را با اخبار دروغین و پیام های گمراه کننده احاطه خواهند کرد تا بدین وسیله انتخابات را ناکام بگذارند.

آویدگور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل بیتنا و وزیر جنگ اسبق رژیم نیز گفت: رأی دهید تا به دوران نتانیاهو و حاکمیت حریدی ها پایان دهیم.

این انتخابات از منظر رسانه های صهیونیستی یک انتخابات سرنوشت ساز برای نتانیاهو به دلیل مواجهه وی با اتهامات فساد است.

کد مطلب 6991325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سگ زرد برادر شغال است. هر کدام از این سگ های ولگرد در انتخابت اسرائیل رای بیاورد، برای ایران قوی فرقی نمیکنه، چون همشون ضد بشریت هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها