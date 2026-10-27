به گزارش خبرنگار مهر امیر دودابی‌نژاد صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در دانشگاه کاشان با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: مصرف انرژی اولیه و نهایی ایران در طول سه دهه گذشته بیش از سه برابر شده و شدت انرژی نیز در همین دوره حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعیت بهره‌وری انرژی در کشور است.

وی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته ابراز کرد: بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) توانسته‌اند علاوه بر بهبود شاخص‌های بهره‌وری و کاهش شدت انرژی، میزان مطلق مصرف انرژی خود را نیز کاهش دهند؛ در حالی که ایران با وجود اجرای برنامه‌ها و اقدامات متعدد، همچنان با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه است.

رئیس پژوهشگاه نیرو انحراف قیمت‌ها و یارانه‌های انرژی را از عوامل مهم مؤثر بر ناکامی در ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: قیمت انرژی یکی از ارکان اصلی مدیریت مصرف است؛ زیرا زمانی که بازار نتواند سیگنال قیمتی مناسبی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهد، تصمیم‌گیری اقتصادی به‌درستی انجام نمی‌شود. با این حال، حتی اصلاح سازوکارهای قیمتی نیز به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست و باید از ابزارهای مکمل استفاده کرد.

وی با اشاره به ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بهینه‌سازی انرژی، از جمله حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سازوکارهای مرتبط با صرفه‌جویی، خاطرنشان کرد: دستیابی به نتایج مطلوب مستلزم نگاهی جامع به موانع مالی، ضعف اطلاعات و آگاهی، آموزش، تنظیم‌گری و ساختارهای نهادی است. این مجموعه اقدامات در چارچوبی با عنوان «حکمرانی بهره‌وری انرژی» قابل بررسی است.

دودابی نژاد سه مؤلفه اصلی حکمرانی بهره‌وری انرژی را چارچوب‌های توانمندساز، ترتیبات نهادی و سازوکارهای هماهنگی عنوان کرد و گفت: چارچوب‌های توانمندساز شامل قوانین، راهبردها، برنامه‌های اجرایی و سازوکارهای تأمین مالی است. کشور در زمینه قوانین مرتبط با بهره‌وری انرژی، از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرفیت‌هایی دارد؛ اما در حوزه تدوین راهبرد و برنامه اجرایی، همچنان به هدف‌گذاری کمی مشخص و برنامه‌ای منسجم برای مدیریت انرژی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی بیان کرد: اجرای طرح‌های اصلاح و بهینه‌سازی بدون برخورداری از منابع مالی مناسب امکان‌پذیر نیست. در همین زمینه، استفاده از ابزارهای تأمین مالی و انتشار اوراق می‌تواند به تجهیز منابع و تسهیل اجرای پروژه‌ها کمک کند و زمینه را برای عملیاتی شدن برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی فراهم آورد.

رئیس پژوهشگاه نیرو، نقش نهادهای اجرایی و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی را در تحقق اهداف بهره‌وری مهم دانست و تأکید کرد: برای پیشبرد مؤثر برنامه‌های بهینه‌سازی، باید مسئولیت سازمان‌های اجرایی به‌روشنی تعریف شود و منافع و اهداف شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی با سیاست‌های بهینه‌سازی هم‌راستا شود.

به گفته وی، طراحی درست ساختارهای نهادی و تقویت همکاری بخش خصوصی از الزامات دستیابی به نتایج پایدار در مدیریت انرژی کشور است.