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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

کاهش جمعیت از تکان‌دهنده‌ترین هشدارهای جامعه است

کاهش جمعیت از تکان‌دهنده‌ترین هشدارهای جامعه است

ایلام- امام جمعه ملکشاهی گفت: کاهش جمعیت از تکان‌دهنده‌ترین هشدارهای جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی احمدفداله صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از خیرین سلامت با اشاره به جایگاه والای جامعه پزشکی اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی و به برکت نظام جمهوری اسلامی، سطح دانش پزشکی کشور چند برابر رشد کرده و امروز به گواه دوست و دشمن، ایران در عرصه سلامت از جایگاه بسیار خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است.

وی با تاکید بر تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان افزود: پزشکان و پرستاران با امکانات حداقلی کار خود را آغاز کردند و با مجاهدت و پشتکار، طول عمر مردم را نسبت به دوران پیش از انقلاب ارتقا دادند و امروز شاهد پیشرفت چشمگیر شاخص‌های بهداشتی در کشور هستیم.

وی با اشاره به دو نعمت بزرگ الهی تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) سلامت و امنیت را دو نعمت ارزشمندی دانسته‌اند که قدر آن‌ها کمتر شناخته می‌شود و تا زمانی که انسان این نعمت‌ها را از دست ندهد، به اهمیت آن‌ها پی نمی‌برد؛ از این رو حفظ سلامت جسمی و روحی جامعه، وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اصل پیشگیری خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه سلامت، پیشگیری مقدم بر درمان است و همه ما موظف به مراقبت از بدن خود هستیم، در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز باید پیش از بروز بحران، هشدارهای لازم داده شود تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری گردد.

احمدفداله با اشاره به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای جامعه امروز افزود: انقطاع نسل و کاهش جمعیت، یکی از تکان‌دهنده‌ترین هشدارهای جامعه ما محسوب می‌شود که به مانند یک مرگ خاموش، نسل آینده و استمرار سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش مدیریتی و سیاسی جامعه پزشکی تصریح کرد: امروز پزشکان علاوه بر قدرت علمی و مهارت تخصصی، از جایگاه مدیریتی و اجتماعی بالایی برخوردارند و می‌توانند در زمینه هشدار نسبت به این تهدید، پیشگام باشند و با برنامه‌ریزی دقیق و علمی، از بروز بحران در آینده جلوگیری کنند.

کد مطلب 6991331

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