به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی احمدفداله صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از خیرین سلامت با اشاره به جایگاه والای جامعه پزشکی اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی و به برکت نظام جمهوری اسلامی، سطح دانش پزشکی کشور چند برابر رشد کرده و امروز به گواه دوست و دشمن، ایران در عرصه سلامت از جایگاه بسیار خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است.

وی با تاکید بر تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان افزود: پزشکان و پرستاران با امکانات حداقلی کار خود را آغاز کردند و با مجاهدت و پشتکار، طول عمر مردم را نسبت به دوران پیش از انقلاب ارتقا دادند و امروز شاهد پیشرفت چشمگیر شاخص‌های بهداشتی در کشور هستیم.

وی با اشاره به دو نعمت بزرگ الهی تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) سلامت و امنیت را دو نعمت ارزشمندی دانسته‌اند که قدر آن‌ها کمتر شناخته می‌شود و تا زمانی که انسان این نعمت‌ها را از دست ندهد، به اهمیت آن‌ها پی نمی‌برد؛ از این رو حفظ سلامت جسمی و روحی جامعه، وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اصل پیشگیری خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه سلامت، پیشگیری مقدم بر درمان است و همه ما موظف به مراقبت از بدن خود هستیم، در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز باید پیش از بروز بحران، هشدارهای لازم داده شود تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری گردد.

احمدفداله با اشاره به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای جامعه امروز افزود: انقطاع نسل و کاهش جمعیت، یکی از تکان‌دهنده‌ترین هشدارهای جامعه ما محسوب می‌شود که به مانند یک مرگ خاموش، نسل آینده و استمرار سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش مدیریتی و سیاسی جامعه پزشکی تصریح کرد: امروز پزشکان علاوه بر قدرت علمی و مهارت تخصصی، از جایگاه مدیریتی و اجتماعی بالایی برخوردارند و می‌توانند در زمینه هشدار نسبت به این تهدید، پیشگام باشند و با برنامه‌ریزی دقیق و علمی، از بروز بحران در آینده جلوگیری کنند.