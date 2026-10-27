به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آهنگری صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در دانشگاه کاشان با تأکید بر نقش راهبردی مدیریت انرژی در توسعه اقتصادی و امنیت ملی، اظهار کرد: دانشگاه کاشان را دانشگاهی نسل چهارم می‌دانیم که علاوه بر کارآفرینی، به دانشگاهی مسئله‌محور تبدیل شده و امیدواریم به‌سرعت در مسیر دانشگاه نسل پنجم و تمدن‌سازی نیز حرکت کند.

وی ابراز کرد: انرژی امروز صرفاً موضوعی فنی و مهندسی نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، امنیت ملی، پایداری محیط‌زیست و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

دبیر انجمن انرژی ایران با اشاره به تحولات شتابان جهان در حوزه انرژی تصریح کرد: گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی، ظهور هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، حرکت به‌سوی کربن‌زدایی و تغییر الگوهای تولید و مصرف نشان می‌دهد که آینده این حوزه تفاوتی بنیادین با گذشته خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نمی‌توان مسائل پیچیده انرژی را صرفاً با راهکارهای سنتی و نگاه‌های بخشی حل کرد. چالش‌های امروز بیش از آنکه تنها به فناوری‌های جدید نیاز داشته باشند، مستلزم نگرش‌های نوین، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و همکاری مؤثر میان دانشگاه، انجمن‌ها، صنعت و نهادهای سیاست‌گذار هستند.

آهنگری با اشاره به چالش‌های انرژی در کشور بیان کرد: با وجود برخورداری ایران از منابع ارزشمند انرژی، ظرفیت‌های گسترده انسانی و توانمندی‌های علمی و صنعتی، همچنان با مسائلی همچون ناترازی عرضه و تقاضای انرژی، شدت بالای مصرف در بخش‌های مختلف اقتصاد، محدودیت منابع سرمایه‌گذاری، ضرورت نوسازی زیرساخت‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: پاسخ به این چالش‌ها صرفاً با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید در کنار توسعه منابع جدید، به ارتقای بهره‌وری، اصلاح الگوهای مصرف، استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در همه سطوح توجه شود.

دبیر انجمن انرژی ایران افزود: انرژی آینده تنها با تولید بیشتر تأمین نمی‌شود، بلکه با مدیریت بهتر، فناوری هوشمندتر و تصمیم‌های دقیق‌تر ساخته خواهد شد؛ موضوعاتی که از محورهای اصلی یازدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی به شمار می‌روند.

وی ابراز امیدواری کرد: مباحث مطرح‌شده در این کنفرانس، علاوه بر توسعه مرزهای دانش، زمینه‌ساز ارائه راهکارهای کاربردی متناسب با نیازهای واقعی کشور و قابل استفاده در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد باشد.

آهنگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستاورد این کنفرانس تنها به مجموعه‌ای از مقالات و سخنرانی‌های علمی محدود نشود، بلکه آغازگر گفت‌وگوهای ماندگار، همکاری‌های اثربخش و اقدامات علمی برای ساخت آینده‌ای بهتر در حوزه انرژی کشور باشد.

وی در پایان از دانشگاه کاشان به‌عنوان میزبان این دوره از کنفرانس، دبیران، رؤسای کارگروه‌ها و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد و برای شرکت‌کنندگان آرزوی سلامتی و موفقیت داشت.