تکمیل پروژه های نیمه تمام مهمترین خواسته مردم ملکشاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیخی صبح سه شنبه در آیین تجلیل از پزشکان و خیرین سلامت اظهار کرد: ارزش واقعی هر فرد تنها در یادآوری خاطرات گذشته نیست؛ بلکه زمانی معنا پیدا می‌کند که در راه خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان قدم بردارد و این ویژگی در وجود پزشکان خدوم به خوبی دیده می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان در حوزه‌های نیروی انسانی، صنعت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و دامداری افزود: متاسفانه تا امروز نتوانسته‌ایم از این توانمندی‌ها برای رونق اقتصاد منطقه بهره کافی ببریم.

این مسئول با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم تصریح کرد: با همت استاندار، نمایندگان و همراهی مردم، بخشی از این ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری و صنعت فعال شده و با پیگیری مستمر، زیرساخت‌های ناحیه صنعتی آماده بهره‌برداری است تا سرمایه‌گذاران وارد میدان شوند و چرخ تولید در شهرستان به حرکت درآید.

فرماندار ملکشاهی با اشاره به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خاطرنشان کرد: بیمارستان شهدای ملکشاهی که ساخت آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، در هفته دولت امسال با اعتبار ۴۴۰ میلیارد تومان و اشتغال برای ۱۱۰ نفر به بهره‌برداری رسید تا بخشی از نگرانی مردم در حوزه درمان برطرف شود.

وی با بیان اینکه افتتاح پروژه‌ها پایان کار نیست و آغاز یک مسئولیت تازه محسوب می‌شود، گفت: امروز مهم‌ترین مشکل ما در حوزه سلامت، کمبود پزشک متخصص است و از دانشگاه علوم پزشکی استان می‌خواهیم با تامین نیرو و رفع موانع، شرایط خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

شیخی در پایان با اشاره به طرح‌های در دست اجرا مانند ساختمان تامین اجتماعی و فرمانداری افزود: امیدواریم با همدلی و پیگیری مستمر مسئولان، این پروژه‌ها تا پایان سال افتتاح شوند تا گام‌های موثری در مسیر توسعه شهرستان برداشته شود.