شفافیت در فرایند ارزیابی شایستگی معلمان؛ دانشگاه فرهنگیان سمنان پیشگام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در نشست اعضای ستاد راهبری ارزیابی شایستگی معلمی سال ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان سمنان در سالن جلسات این مجموعه بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف در فرایند ارزیابی شایستگی معلمی سال ۱۴۰۵ تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تنظیم دقیق برنامه حضور داوطلبان اظهار داشت: زمان‌بندی ارزیابی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هر داوطلب بتواند مطابق برنامه مشخص‌شده در مراحل ارزیابی حضور یابد. در مواردی که احتمال تداخل زمانی وجود دارد نیز لازم است هماهنگی‌های لازم برای تنظیم مجدد برنامه صورت گیرد تا داوطلبان با آرامش و اطمینان بیشتری این مرحله را پشت سر بگذارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه اطلاع‌رسانی به‌موقع و دسترسی آسان به اطلاعات معتبر را از الزامات اجرای مطلوب فرایند ارزیابی دانست و افزود: اطلاعیه‌های دانشگاه فرهنگیان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق بسترهای رسمی اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش استان نیز منتشر شود تا داوطلبان و خانواده‌های آنان بتوانند از آخرین اطلاعات و جزئیات مربوط به مراحل ارزیابی آگاه شوند.

شریفی با تأکید بر اهمیت پاسخ‌گویی به پرسش‌های داوطلبان، بر تقویت هماهنگی میان دانشگاه فرهنگیان و روابط عمومی آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد و اطلاع‌رسانی شفاف و یکپارچه را عاملی مؤثر در افزایش اطمینان داوطلبان و خانواده‌های آنان دانست.

وی با اشاره به انتشار اطلاعات مختلف درباره فرایند ارزیابی، بر ضرورت هدایت داوطلبان به منابع رسمی و معتبر تأکید کرد و اطلاع‌رسانی دقیق درباره مراحل اجرایی و ضوابط مربوط را زمینه‌ساز آگاهی بیشتر داوطلبان و بهره‌مندی برابر آنان از اطلاعات صحیح دانست.