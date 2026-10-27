داود آبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید میدانی از پروژه‌های گردشگری شمال و شرق استان اصفهان، با اشاره به چالش‌های ریشه‌دار حوزه اقامتی مناطق کویری اظهار کرد: اینکه با وجود پتانسیل‌های بی‌نظیر تاریخی، طبیعی و معماری اصیل در شهرهای اردستان و انارک، هنوز مسافر پس از ورود به منطقه با بحران کمبود اقامتگاه استاندارد مواجه می‌شود، یک نقص جدی و ساختاری است که باید برای آن فکری اساسی کرد.

وی با اشاره به بازدید از پروژه‌های اقامتی در حال ساخت منطقه تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در این مناطق کویری و کمتربرخوردار، یک مجاهدت اقتصادی تمام‌عیار است؛ اما متأسفانه قوانین دست‌وپاگیر، بروکراسی‌های فرساینده اداری و سنگ‌اندازی‌های برخی دستگاه‌ها گاهی چنان انگیزه سرمایه‌گذار را می‌سوزاند که پروژه تا مرز رکود و ناامیدی پیش می‌رود. معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر اینکه دستگاه میراث‌فرهنگی تعارفات اداری را کنار گذاشته و با تمام توان پیگیر گره‌گشایی از مشکلات این فعالان است، افزود: نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذاری که با هزینه شخصی پا به عرصه توسعه زیرساخت گذاشته، در پیچ‌وخم ادارات سرگردان شود و سیستم اجرایی موظف است فرش قرمز زیر پای مجاهدان عرصه اقتصاد گردشگری پهن کند.

نگاه سنتی به گردشگری کویر پاسخگوی نیاز امروز نیست

آبیان در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقتصاد گردشگری بدون زنجیره کامل خدمات، اقامت پایدار و رویدادهای جذاب محکوم به شکست است، افزود: کویرهای ما گنجینه‌های پنهان ثروت‌اند، اما تا زمانی که برنامه‌ریزی مدونی برای بازاریابی نوین، افزایش ماندگاری مسافر و پیوند دادن جاذبه‌های بومی به شبکه ملی و بین‌المللی سفر نداشته باشیم، گردشگری تنها یک عبور موقت، مخرب و بی‌حاصل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه هتل‌ها، کاروانسراهای احیاشده و اقامتگاه‌های استاندارد، کلید طلایی اشتغال‌زایی، مهاجرت معکوس و بازگشت پویایی به اقتصاد جوامع محلی است؛ به همین دلیل در جریان این سفر تلاش کردیم با تجلیل از شهردار اردستان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تیم‌های اجرایی فعال در پروژه‌های اقامتی و کاروانسرای تاریخی انارک، به صراحت اعلام کنیم که مدیریت استان حامی بی‌قیدوشرط میدان‌داران واقعی توسعه است و هیچ‌گونه کارشکنی یا کم‌کاری را در مسیر تکمیل زیرساخت‌ها برنمی‌تابد.

کویر مرکزی نیازمند تزریق اعتبار و نگاه راهبردی است

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در بخش پایانی این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن گردشگری در سطح استان تصریح کرد: سیاست راهبردی ما خروج گردشگری استان از حالت تک‌قطبی (تمرکز صرف بر کلان‌شهر اصفهان و چند شهر محدود) و هدایت جریان مسافر به سوی شهرهای مستعد اما محرومی چون اردستان و نائین است.

وی تأکید کرد: در این راستا، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، رعایت ضوابط دقیق مهندسی و معماری بومی، استانداردهای تأسیساتی و نیازهای زیرساختی پروژه‌های اقامتی منطقه زیر ذره‌بین کارشناسان فنی قرار گرفته و موانع آن‌ها به صورت موردی رصد شده است. پیوند دادن جاذبه‌های بکر طبیعی و تاریخی این مناطق با شبکه‌های نوین عرضه خدمات و تدوین بسته‌های جامع بازاریابی، پروژه‌ای است که هم‌زمان با رفع موانع اداری و تکمیل زیرساخت‌ها با جدیت پیگیری می‌شود تا کویر مرکزی ایران میزبان شایسته‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی باشد و اقتصاد منطقه روی پاشنه آشیل رکود نچرخد.