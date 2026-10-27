 ۲۰ نفر به مجموعه محیط بانان خراسان جنوبی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری پیش از ظهر سه‌شنبه درافتتاح مرکز قرنطینه، تیمار و بازپروری حیات‌وحش خراسان جنوبی در منطقه حفاظت شده باقران اظهار کرد: این مرکز با تلاش همکاران محیط‌زیست استان و حمایت استاندار خراسان جنوبی راه‌اندازی شده و گامی مهم در ارتقای وضعیت حفاظت از حیات‌وحش منطقه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به قرار گرفتن این منطقه در مسیر قاچاق حیات‌وحش افزود: راه‌اندازی مرکز تیمار و قرنطینه، امکان رسیدگی تخصصی به حیوانات آسیب‌دیده و بازپروری آن‌ها را فراهم می‌کند تا در صورت امکان به زیستگاه طبیعی خود بازگردند و گونه‌هایی که قابلیت رهاسازی ندارند، در مراکز مجاز نگهداری شوند.



وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی خراسان جنوبی بیان کرد: کشور در سال‌های گذشته تحت تأثیر تغییر اقلیم و کم‌بارشی قرار داشته و این شرایط، محدودیت منابع آبی و گسترش پدیده گردوغبار را در بخش‌هایی از کشور به دنبال داشته است.



انصاری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط‌زیست در چارچوب وظایف حاکمیتی و نظارتی خود، پیگیری تأمین حقابه تالاب‌ها و مهار کانون‌های گردوغبار را دنبال می‌کند؛ البته تحقق این اهداف به همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.



وی با اشاره به اهمیت تالاب کجی نمکزار نهبندان گفت: نیاز آبی تالاب‌ها در مطالعات سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص شده و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تأمین این نیاز تأکید شده است.



وی تصریح کرد: بر اساس تکالیف قانونی، وزارت نیرو موظف به تأمین نیاز آبی تعیین‌شده است و ما این موضوع را برای حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند و تنوع زیستی کشور پیگیری می‌کنیم.



رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از شناسایی کانون‌های گردوغبار در سطح کشور خبر داد و افزود: برای مقابله با این پدیده، برنامه‌هایی در ستاد ملی مدیریت و هماهنگی مقابله با گردوغبار و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود که مناطق مستعد در خراسان جنوبی نیز در این برنامه‌ها مورد توجه قرار دارند.



کمبود نیروی محیط‌بان در کشور



انصاری با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد پست‌های سازمانی این سازمان بلاتصدی است و این کمبود در حوزه محیط‌بانی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. خراسان جنوبی نیز با کمبود جدی نیروی محیط‌بان مواجه است.



وی افزود: با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه جذب ۴۸۰ نیروی محیط‌بان برای کل کشور از طریق آزمون استخدامی در سال پیش رو در دستور کار قرار دارد.



رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره سهم خراسان جنوبی از این نیروها گفت: برآورد اولیه من این است که بیش حدود ۲۰- ۲۲ نفر، به مجموعه محیط‌بانان استان اضافه شوند؛ البته اعلام تعداد دقیق نیازمند بررسی اطلاعات نهایی است.

توسعه پایش هوشمند برای حفاظت از حیات‌وحش

انصاری با اشاره به برنامه‌های حفاظتی سازمان محیط‌زیست در خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات استان بر اساس برنامه‌ها و تکالیف قانونی، از جمله طرح‌های احیای زیستگاه‌های طبیعی و حفاظت از تنوع زیستی، اختصاص می‌یابد و تأمین زیرساخت‌های حفاظتی، خودروهای عملیاتی و توسعه پایش‌های هوشمند از محورهای مورد توجه است.

وی افزود: یکی از سیاست‌های سازمان در دولت چهاردهم، استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین و توسعه پایش هوشمند است تا ضمن افزایش نظارت بر مناطق حفاظت‌شده، برخورد فیزیکی محیط‌بانان با متخلفان کاهش یابد و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با دقت بیشتری انجام شود.



رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به مشاهده و رصد دو قلاده یوزپلنگ در خراسان جنوبی طی سال گذشته گفت: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند زیستگاه‌های استان است و برای حفاظت مؤثرتر از گونه‌های حیات‌وحش، توسعه دوربین‌گذاری و پایش هوشمند در دستور کار قرار دارد.



اصلاح قانون برای حمایت بیشتر از محیط‌بانان



انصاری با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیط‌بانان گفت: محیط‌بانان در جریان انجام وظایف حفاظتی خود با خطرات مختلفی روبه‌رو هستند و گاهی برای اجرای قانون ناگزیر به استفاده از سلاح می‌شوند؛ ازاین‌رو، تقویت حمایت‌های قانونی از این نیروها اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح افزود: در دو سال گذشته، با همکاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در این زمینه انجام شده است تا خلأهای قانونی موجود در قانون پیشین برطرف و حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان تقویت شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: فرایند اصلاح قانون در مرحله پیگیری برای طرح در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی قرار دارد و امیدواریم با تکمیل این روند، حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان افزایش یابد.

انصاری همچنین با اشاره به انتخاب خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از استان‌های برگزیده کشور در حوزه محیط‌بانی، بر اهمیت تقویت امکانات حفاظتی و حمایت از نیروهای فعال در این حوزه تأکید کرد.