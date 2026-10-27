به گزارش خبرنگار مهر، سلمان بامداد صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» به میزبانی استان گیلان اظهار کرد: این رویداد با هدف استخراج مؤلفه‌های شخصیتی و عملکردی قهرمانان و شهدای مکتب مقاومت در سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» با تأکید بر ضرورت شناخت علمی سیر تکاملی مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری در تاریخ معاصر ایران افزود: برای دستیابی به درکی دقیق از این جریان تاریخی، باید از نگاه تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه به مفهوم مقاومت که آن را صرفاً به درگیری‌های فیزیکی و نظامی محدود می‌کند، فراتر رفت؛ چراکه نبرد امت اسلامی با نظام سلطه، ماهیتی کاملاً ترکیبی دارد.

وی تدوین دکترین عملیاتی برای آینده و انتقال آن به نسل جوان و فعالان فرهنگی و اجتماعی را از دیگر اهداف این رویداد اندیشه‌ای دانست و گفت: قهرمانانی که در این نشست‌ها به شخصیت و عملکرد آنان پرداخته می‌شود، در زمانه و جغرافیای خود رهبران اجتماعی و پیشرانان مردمی بودند که برای اعتلای ایران در چارچوب مکتب مقاومت و با تأکید بر تسلیم‌ناپذیری در برابر زور و ظلم، مجاهدت کردند.

نخستین نشست «رهبران ایران مقاوم» در تالار مرکزی رشت

معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به زمان برگزاری نخستین نشست این رویداد بیان کرد: این برنامه روز ششم آبان از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود.

بامداد افزود: این نشست در قالب گفت‌وگو و با حضور چهار مهمان اندیشه‌ورز از استان گیلان و سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد و در آن، شخصیت و سیره شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، میرزا کوچک‌خان جنگلی و حاج قاسم سلیمانی مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت، گفت: نشست‌های بعدی در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و در هر برنامه، شخصیت‌های هویتی و قهرمانان ملی و استانی مورد توجه قرار می‌گیرند.

دبیر این رویداد ملی ادامه داد: در تمامی نشست‌ها، شخصیت شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان میراث‌دار قهرمانان ملی و قله حرکت در مکتب مقاومت، در کنار حاج قاسم سلیمانی و شخصیت محوری هر استان بررسی خواهد شد.

بامداد در پایان گفت: مهمانانی از ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ۹ استان کشور در نشست گیلان حضور خواهند یافت.