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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» ششم آبان در رشت برگزار می‌شود

رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» ششم آبان در رشت برگزار می‌شود

رشت- دبیر رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» از برگزاری نخستین نشست این رویداد با محوریت بررسی شخصیت و سیره رهبر شهید، میرزا کوچک‌ جنگلی و حاج قاسم سلیمانی در رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان بامداد صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» به میزبانی استان گیلان اظهار کرد: این رویداد با هدف استخراج مؤلفه‌های شخصیتی و عملکردی قهرمانان و شهدای مکتب مقاومت در سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» با تأکید بر ضرورت شناخت علمی سیر تکاملی مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری در تاریخ معاصر ایران افزود: برای دستیابی به درکی دقیق از این جریان تاریخی، باید از نگاه تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه به مفهوم مقاومت که آن را صرفاً به درگیری‌های فیزیکی و نظامی محدود می‌کند، فراتر رفت؛ چراکه نبرد امت اسلامی با نظام سلطه، ماهیتی کاملاً ترکیبی دارد.

وی تدوین دکترین عملیاتی برای آینده و انتقال آن به نسل جوان و فعالان فرهنگی و اجتماعی را از دیگر اهداف این رویداد اندیشه‌ای دانست و گفت: قهرمانانی که در این نشست‌ها به شخصیت و عملکرد آنان پرداخته می‌شود، در زمانه و جغرافیای خود رهبران اجتماعی و پیشرانان مردمی بودند که برای اعتلای ایران در چارچوب مکتب مقاومت و با تأکید بر تسلیم‌ناپذیری در برابر زور و ظلم، مجاهدت کردند.

نخستین نشست «رهبران ایران مقاوم» در تالار مرکزی رشت

معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به زمان برگزاری نخستین نشست این رویداد بیان کرد: این برنامه روز ششم آبان از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود.

بامداد افزود: این نشست در قالب گفت‌وگو و با حضور چهار مهمان اندیشه‌ورز از استان گیلان و سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد و در آن، شخصیت و سیره شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، میرزا کوچک‌خان جنگلی و حاج قاسم سلیمانی مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت، گفت: نشست‌های بعدی در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و در هر برنامه، شخصیت‌های هویتی و قهرمانان ملی و استانی مورد توجه قرار می‌گیرند.

دبیر این رویداد ملی ادامه داد: در تمامی نشست‌ها، شخصیت شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان میراث‌دار قهرمانان ملی و قله حرکت در مکتب مقاومت، در کنار حاج قاسم سلیمانی و شخصیت محوری هر استان بررسی خواهد شد.

بامداد در پایان گفت: مهمانانی از ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ۹ استان کشور در نشست گیلان حضور خواهند یافت.

کد مطلب 6991343

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