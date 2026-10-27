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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بدون سرمایه‌گذاری، توسعه و پایداری شبکه ارتباطی ممکن نیست

بدون سرمایه‌گذاری، توسعه و پایداری شبکه ارتباطی ممکن نیست

رضایی‌کوچی گفت: توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است و در سیاست‌گذاری‌های این حوزه باید هزینه‌های تأمین تجهیزات، ارتقای فناوری و گسترش زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، به خبرنگار مهر گفت: توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است و در سیاست‌گذاری‌های این حوزه باید هزینه‌های تأمین تجهیزات، ارتقای فناوری و گسترش زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: صنعت ارتباطات نیز مانند سایر بخش‌های زیرساختی کشور، از شرایط اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و افزایش نرخ ارز، تورم و محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند هزینه‌های تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت پایداری شبکه ارتباطی اظهار کرد: زیرساخت‌های ارتباطی در زندگی روزمره مردم و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی نقش مهمی دارند و حفظ کیفیت و استمرار خدمات، مستلزم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب است.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی و بحرانی، اهمیت برخورداری از شبکه ارتباطی پایدار بیشتر می‌شود و توسعه ظرفیت شبکه و ارتقای فناوری باید متناسب با نیازهای کشور دنبال شود.

رضایی‌کوچی با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: توسعه فناوری و افزایش کیفیت خدمات بدون توجه به منابع مالی مورد نیاز امکان‌پذیر نیست و باید شرایط لازم برای تداوم سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات باید ابعاد مختلف این صنعت را در نظر بگیرد، گفت: از یک طرف، مردم به اینترنت باکیفیت و خدمات ارتباطی مناسب نیاز دارند و از طرف دیگر، توسعه و نگهداری شبکه مستلزم صرف هزینه است؛ بنابراین باید میان حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها تعادل برقرار شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعرفه خدمات ارتباطی باید با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی مردم، هزینه‌های توسعه شبکه و ضرورت ارتقای کیفیت خدمات انجام شود تا زمینه برای سرمایه‌گذاری مستمر و بهبود خدمات ارتباطی فراهم بماند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باید با نگاهی بلندمدت دنبال شود و حفظ پایداری شبکه، ارتقای فناوری و پاسخ‌گویی به نیازهای آینده کشور، از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌ریزی‌های این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6991344

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