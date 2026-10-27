استفاده از «فناوری نوین» راهبرد دادگستری سمنان؛ کاهش مراجعات غیرضروری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در جریان بازدید از مجتمع قضایی دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بررسی میدانی فرآیندهای رسیدگی، ارزیابی عملکرد شعب، شناسایی موانع و مشکلات احتمالی هدف از این بازدیدها است.

وی نظارت بر نحوه ارائه خدمات قضایی را دیگر هدف این بازدیدها دانست و تاکید کرد: روند رسیدگی به پرونده‌ها، چگونگی احقاق حقوق مراجعان در این بازدیدها ارزیابی می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به بررسی دقیق عملکرد شعب و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها ابراز داشت: عملکرد شعب قضایی و حل اختلاف استان در این بازدیدها از لحاظ میزان ورودی، خروجی و موجودی پرونده‌ها، رعایت نظم و انضباط کاری و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مراجعان مورد بررسی قرار می گیرد.

اکبری بررسی موشکافانه نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، درباره برخی رویه‌ها و دستورات قضایی صادرشده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دقت در رسییدگی ها رعایت موازین قانونی و اتخاذ تصمیمات مستدل و متناسب با شرایط هر پرونده مورد تاکید دستگاه قضایی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه ارزیابی مستمر عملکرد شعب و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند اصلاح از الزامات ارتقای کیفیت خدمات قضایی در استان سمنان است، افزود: رفع موانع احتمالی در مسیر رسیدگی دقیق، سریع و عادلانه به پرونده‌ها از دیگر راهبردهای دستگاه قضایی استان سمنان است که بر آن تاکید ویژه داریم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان داشت: مزایای دادرسی تمام الکترونیک، ارجاع هوشمند پرونده‌ها به شعب، صدور ضمانت الکترونیک و بهره‌گیری از شاخص‌های عملکردی در نظام آماری جدید از دیگر راهبردهایی است که در مجموعه دستگاه قضایی استان سمنان هم مورد توجه قرار دارد و هم در بازدیدها از مجامع قضایی مورد رصد خواهد بود.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات قضایی، استفاده صحیح و مؤثر از این امکانات را از راهکارهای مهم تسهیل اجرای عدالت، افزایش شفافیت فرآیندهای قضایی، کاهش مراجعات غیرضروری و بهبود نظارت بر عملکرد شعب عنوان کرد.