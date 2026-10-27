۳۵۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس فناوری و مدیریت انرژی کاشان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبرعلی شیخ‌زاده صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با اشاره به روند برگزاری این کنفرانس اظهار کرد: برگزاری این کنفرانس به دلیل شرایط ناپایدار به تعویق افتاد تا امکان برگزاری آن در شرایطی باثبات‌تر فراهم شود و در نهایت، اوایل آبان‌ماه برای برگزاری این رویداد علمی تعیین شد.

وی با اشاره به همکاری و همراهی نویسندگان مقالات در دوره تعویق کنفرانس ابراز کرد: در این مدت، جلسات متعددی به‌صورت برخط برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری کنفرانس و پیگیری امور علمی آن ادامه یافت.

دبیر علمی یازدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی با بیان اینکه تمدید مهلت ارسال مقالات فرصت مناسبی برای مشارکت بیشتر پژوهشگران فراهم کرد، تصریح کرد: تا اوایل فروردین‌ماه حدود ۱۵۰ مقاله دریافت شده بود، اما در ادامه و با تمدید مهلت ارسال، تعداد مقالات دریافتی به بیش از ۳۵۰ مقاله رسید.

وی ادامه داد: پس از انجام داوری‌های علمی و تخصصی، حدود ۲۵۰ مقاله پذیرفته شد که در قالب ارائه شفاهی و پوستر در نشست‌های علمی کنفرانس ارائه می‌شوند.

شیخ زاده با اشاره به برنامه ارائه مقالات پذیرفته‌شد، گفت: در مجموع، ۱۲۲ مقاله برای ارائه شفاهی برنامه‌ریزی شده است که طی چهار بازه زمانی و در نشست‌های موازی ارائه خواهند شد.

به گفته وی، نشست‌های ارائه مقالات شفاهی بعدازظهر سه شنبه در دو بازه زمانی از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ و ۱۵:۳۰ تا ۱۷، هر بار در شش نشست موازی برگزار می‌شود. این برنامه فردا صبح نیز در دو بازه زمانی و در شش نشست موازی ادامه خواهد داشت.

دبیر علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی همچنین از ارائه مقالات پوستر در سه پنل تخصصی خبر داد و خاطرنشان کرد: نویسندگان این مقالات نیز در پنل‌های مربوطه به ارائه نتایج پژوهش‌های خود می‌پردازند تا زمینه بهره‌مندی علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان از دستاوردهای علمی فراهم شود.

وی در پایان از نویسندگان، پژوهشگران، متخصصان و اعضای انجمن برگزارکننده کنفرانس به دلیل همراهی و همکاری در فرایند آماده‌سازی و برگزاری این رویداد قدردانی کرد.