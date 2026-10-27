به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی نشست بررسی مسائل اجرایی طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه (نرخ ۱۰ هزار تومان) روی کارت‌های شخصی با حضور محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: مناطق مشمول اجرای این طرح موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان سوخت‌گیری به‌ویژه مسافران و خودروهای غیربومی و عبوری را فراهم کنند.

وی بر تأمین سوخت خودروهای غیربومی و عبوری در ۱۱ استان مشمول طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه روی کارت‌های شخصی تأکید کرد و افزود: توجه به مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی به خودروهای عبوری و تسهیل دسترسی مسافران به جایگاه‌های عرضه سوخت باید در دستور کار قرار گیرد تا اجرای طرح حذف کارت اضطراری بنزین با حداقل اختلال در روند سوخت‌رسانی و بدون ایجاد مشکل در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان انجام شود.

در این نشست، مسائل و چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای طرح و تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی در مناطق هدف، از طریق ویدئوکنفرانس با مدیران مناطق مشمول بررسی و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط هر منطقه مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد. همچنین، شناسایی و تعیین جایگاه‌های عرضه بنزین با کارت آزاد و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره محل ارائه این خدمات، از محورهای مورد تأکید در این نشست بود.