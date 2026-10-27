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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

تأکید بر سوخت‌رسانی به مسافران در طرح حذف کارت اضطراری بنزین

تأکید بر سوخت‌رسانی به مسافران در طرح حذف کارت اضطراری بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر تأمین سوخت خودروهای عبوری و تسهیل دسترسی مسافران به جایگاه‌های عرضه بنزین در ۱۱ استان مشمول طرح حذف کارت اضطراری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی نشست بررسی مسائل اجرایی طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه (نرخ ۱۰ هزار تومان) روی کارت‌های شخصی با حضور محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: مناطق مشمول اجرای این طرح موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان سوخت‌گیری به‌ویژه مسافران و خودروهای غیربومی و عبوری را فراهم کنند.

وی بر تأمین سوخت خودروهای غیربومی و عبوری در ۱۱ استان مشمول طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه روی کارت‌های شخصی تأکید کرد و افزود: توجه به مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی به خودروهای عبوری و تسهیل دسترسی مسافران به جایگاه‌های عرضه سوخت باید در دستور کار قرار گیرد تا اجرای طرح حذف کارت اضطراری بنزین با حداقل اختلال در روند سوخت‌رسانی و بدون ایجاد مشکل در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان انجام شود.

در این نشست، مسائل و چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای طرح و تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی در مناطق هدف، از طریق ویدئوکنفرانس با مدیران مناطق مشمول بررسی و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط هر منطقه مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد. همچنین، شناسایی و تعیین جایگاه‌های عرضه بنزین با کارت آزاد و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره محل ارائه این خدمات، از محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

کد مطلب 6991354
طیبه بیات

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    نظرات

    • محمد FR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      5 1
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      مسئولان محترم در بحبوحه ثبت نام دانشگاها و رفت و آمد والدین در شهرهای مختلف کشورمان و نبود بلیط قطار و هواپیما فکری به حال بنزین اتومبیل های ما که حکم مسافر اجباری دارند بکنید با تشکر
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      5 1
      پاسخ
      سلام آقای مسوول لطفا برای مسافران هم فگری بکنید

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