به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنیان صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در دانشگاه کاشان با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در پنج سال فعالیت خود توانسته است بیش از ۱۰۰ شرکت را مستقر کند و در پرورش و رشد هسته‌های دانشجویی در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نقش مؤثری داشته باشد.

وی ابراز کرد: از مجموع ۴۴ شرکت دانش‌بنیان منطقه، بیش از ۲۰ شرکت فناور انرژی محور در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان مستقر هستند و این مجموعه تلاش کرده است با ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های فناورانه را فراهم کند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، مرکز توسعه و نوآوری انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از محورهای این همکاری‌ها دانست و تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم توانمندی شرکت‌های مستقر، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در کنار یکدیگر قرار گیرد تا ظرفیت‌های موجود به رشد و توسعه این حوزه در منطقه کمک کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی این مرکز بیان کرد: این جلسات با مسئولیت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود و سیاست‌گذاری‌های لازم نیز از سوی پارک انجام می‌گیرد. بخشی از نتایج این فعالیت‌ها در نمایشگاه کنفرانس انرژی به نمایش درآمده است.

مومنیان با تأکید بر اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه کاشان، با توجه به محدودیت‌های تأمین انرژی، گفت: متخصصان شرکت‌های مستقر در پارک با انگیزه و تخصص بالا در این حوزه فعالیت می‌کنند و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های آنان، بخشی از مشکلات انرژی منطقه را برطرف کنیم.

وی همچنین از استقرار تنها شرکت دارای مجوز نصب نیروگاه‌های نظارتی در شمال استان اصفهان در این پارک خبر داد و افزود: دبیرخانه مرکز توسعه و نوآوری انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در این مجموعه فعالیت می‌کند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با اشاره به استقبال صنایع از فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: خوشبختانه رضایتمندی مناسبی از این فعالیت‌ها شکل گرفته و صنایع نیز اقبال خوبی به همکاری با شرکت‌های فناور نشان داده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توسعه این همکاری‌ها، بخشی از انرژی موردنیاز صنایع منطقه از طریق نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر تأمین شود و پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان بتواند نقش مؤثرتری در رفع ناترازی انرژی در شمال استان اصفهان ایفا کند.