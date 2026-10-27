به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیخانی دبیر علمی همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه وی گفت: تعویق برگزاری این همایش به دلیل شرایط جنگی و تحولات ناگوار بین‌المللی، خود یادآور واقعیتی تلخ است که موضوع صلح را به ضرورتی عینی و ملموس تبدیل کرده است، چرا که جهان همچنان دچار منازعه، خشونت و جنگ است.



وی افزود: از زمان برگزاری دوره گذشته تا امروز، وضعیت صلح در جهان و منطقه بهبود نیافته و پیچیده‌تر شده است. جنگ پیش از آنکه در آمارها دیده شود، در زندگی روزمره انسان‌ها رخ می‌دهد و علاوه بر گرفتن جان افراد، بنیان‌های اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی را می‌فرساید.



عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در میان این اتفاقات ناگوار، اقدامات مهمی در جهت نهادینه‌سازی مطالعات صلح در کشور صورت گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی دوره دکتری مطالعات صلح و حل منازعه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و پذیرش دانشجو از مهرماه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اشاره کرد. همچنین تصویب مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز در مراحل نهای قرار دارد.



وی افزود: فرآیند تأسیس مؤسسه پژوهشی مطالعات صلح و حل منازعه نیز در حال پیگیری است تا امکانی برای اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادین و کاربردی، تربیت پژوهشگران و توسعه همکاری‌های بین‌المللی فراهم شود.



علیخانی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، تأسیس رشته مطالعات صلح و حل منازعه در مقطع دکتری در دانشگاه امام صادق (ع) نیز به تصویب رسیده است و این مجموعه، دومین دانشگاه کشور خواهد بود که این رشته را راه‌اندازی می‌کند.



وی افزود: شکل‌گیری هم‌زمان همایش‌ها، برنامه‌های آموزشی و مؤسسات پژوهشی می‌تواند به ایجاد یک زیست‌بوم بومی برای مطالعات صلح منجر شود که در آن آموزش، پژوهش و گفت‌وگو یکدیگر را تکمیل می‌کنند.



دبیر علمی همایش گفت: هیچ جنگ خوبی در جهان وجود نداشته و هیچ صلح بدی نیز وجود ندارد و هر گامی که از خشونت به سوی گفت‌وگو و حفظ جان انسان‌ها برداشته شود، ارزشمند است.



وی در پایان افزود: دانشگاه نمی‌تواند نسبت به واقعیت جنگ بی‌تفاوت باشد و وظیفه جامعه علمی این است که در کنار تحلیل منازعات، درباره امکان صلح و راه‌های پیشگیری از خشونت بیندیشد و امید عقلانی به آینده را زنده نگه دارد.