به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح سه شنبه به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در منزل شهید مهدی رستمی در روستای گلبلاغ سیاه‌منصور از توابع بیجار، با خانواده این شهید دیدار کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود در مسیر آرمان‌های اسلام و انقلاب، امنیت و آرامش را برای ملت ایران فراهم کردند و پاسداشت راه آنان، مسئولیتی همگانی است.

وی افزود: خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت خود، جلوه‌ای ارزشمند از ایثار و فداکاری را به جامعه نشان داده‌اند و خدمت به این خانواده‌ها مایه افتخار مسئولان است.

لزوم تکریم خانواده شهدا

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز، با تبریک و تسلیت شهادت این سرباز پاسدار، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و پیگیری مسائل و نیازهای آنان تأکید کرد.

خسرو شهیدی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت عامل تقویت روحیه مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان است، گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و پاسداری از ارزش‌هایی که برای آن جان خود را فدا کردند، وظیفه‌ای ملی و همگانی است.

شهید مهدی رستمی، سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دهم اسفندماه در حین انجام وظیفه و در پی حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان دیواندره به شهادت رسید.