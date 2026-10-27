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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

کاظمی: رشد ۴.۵ برابری ظرفیت بالقوه منابع مالی سمنان هدفگذاری شد

کاظمی: رشد ۴.۵ برابری ظرفیت بالقوه منابع مالی سمنان هدفگذاری شد

سمنان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: رشد چهار و نیم برابری ظرفیت های بالقوه منابع مالی استان با توجه به پتانسیل های اقتصادی ویژه ای که در سمنان وجود دارد، هدفگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کاظمی صبح سه شنبه در دیدار با مدیران یک مجموعه فعال در زمینه بیمه استان سمنان در سالن جلسات اقتصاد و دارایی سمنان ظرفیت بالقوه منابع مالی استان سمنان را ۱۵۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه رشد چهار و نیم برابری ظرفیت های بالقوه منابع مالی استان با توجه به پتانسیل های اقتصادی ویژه ای که در سمنان وجود دارد، هدف‌گذاری شده است، افزود: پتانسیل های ویژه ای در استان وجود دارد که می تواند رقم ۱۵۵ هزار میلیارد تومان را به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه وقتی ظرفیت های بالقوه منابع مالی استان تقویت شود قدرت تسهیلات‌ دهی که بانکی نیز افزایش می یابد، گفت: وقتی ظرفیت های تسهیلات بانکی افزایش یابد قطعاً تولید و صنعت و ... از آن بهره مند می شوند.

کاظمی با بیان اینکه تحقق این هدف به برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی استان نیاز دارد، ابراز داشت: ارتقای ظرفیت بالقوه منابع مالی استان سمنان زمینه حمایت بیشتر از تولید و اشتغال استان را نیز فراهم می سازد.

وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه تمرکز حساب شرکت‌های بزرگ در استان و گردش های مالی آنان در داخل چارچوب فرآیندهای بانکی سمنان از نکاتی است که باید به آن توجه داشت، افزود: با بهره‌گیری از شناسه ملی شرکت‌ها و اتخاذ تدابیر قانونی می‌توان زمینه حضور موثرتر منابع مالی در سمنان را فراهم کرد.

کد مطلب 6991365

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