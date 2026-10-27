درخشش دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چهل‌وهشتمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران با حضور ۱۳۱ دانشجو از ۲۷ دانشگاه کشور، از ۲۷ مهرماه تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عملکردی موفق و کسب پنج مدال رنگارنگ، توانست جایگاه پنجم تیمی را در میان دانشگاه‌های شرکت‌کننده از آن خود کند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، محمد ابراهیمی موفق به کسب مدال نقره شد و محمدمهدی مردانی، علیرضا عموزاده دوغیکلا، علی رفیعی و شهاب آزاددل نیز هر یک مدال برنز این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

سرپرستی تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رقابت‌ها بر عهده دکتر نقشینه ارجمند بود.

مدال‌آوران این مسابقه علاوه بر دریافت امتیاز از بنیاد ملی نخبگان، به هزینه کشور میزبان امکان شرکت در دوره‌های مطالعاتی را در کشورهای ایتالیا، فرانسه و برزیل خواهند داشت.

مسابقات ریاضی دانشجویی کشور از سال ۱۳۵۲ به همت انجمن ریاضی ایران آغاز شده و همه‌ساله با هدف ایجاد رقابت علمی سالم میان دانشجویان کارشناسی رشته ریاضی، شناسایی و تشویق استعدادهای برتر و ارتقای سطح علمی ریاضیات کشور برگزار می‌شود.

همچنین شناسایی دانشجویان مستعد برای حضور در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد علمی است که در آن تیم‌هایی متشکل از دانشجویان برگزیده دانشگاه‌های مختلف کشور به رقابت در حل مسائل ریاضی می‌پردازند.

نخستین دوره این مسابقات فروردین‌ماه سال ۱۳۵۲، همزمان با چهارمین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه تهران برگزار شد و این رقابت‌ها اکنون به چهل‌وهشتمین دوره خود رسیده است.