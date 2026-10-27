واگذاری هشت بنای تاریخی اردبیل به بخش خصوصی از طریق صندوق حفظ و احیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی، گفت: تا کنون هشت بنای تاریخی استان اردبیل از طریق صندوق حفظ و احیا به بخش خصوصی واگذار شده و روند احیا و بهره‌برداری از این بناها به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: از هشت بنای واگذار شده به بخش خصوصی حمام ابراهیم آباد و خانه تاریخی صادقی در مرحله بهره‌برداری قرار دارند و فاز نخست خانه تاریخی خادم باشی نیز با کاربری رستوران سنتی شهریور ماه سال جاری به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی فاز دوم خانه تاریخی خادم باشی توسط سرمایه‌گذار شروع شده است، تاکید کرد: دو پروژه خانه شریعت و کهنه قلعه مشگین‌شهر نیز در مرحله تصویب طرح و عملیات اجرایی قرار دارند.

جباری ادامه داد: همچنین سه بنای حمام پیرزرگر، حمام اوچ‌دکان و خانه وهاب‌زاده بیش از یک سال است که از طریق صندوق حفظ و احیا به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده و با توجه به اینکه تاکنون اقدامی از سوی سرمایه‌گذاران انجام نیافته انتظار داریم که صندوق این پروژه‌ها را در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر هشت بنای مذکور، خانه تاریخی آصف نیز پیش از این به سرمایه‌گذار واگذار شده بود که به دلیل عدم انجام تعهدات، در تیرماه سال‌جاری فسخ قرارداد شد و در حال حاضر این بنا در مرحله فرایند واگذاری به سرمایه‌گذار جدید است.