مازیار فرید خمامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاراته ایران در بخش‌های کاتای تیمی بانوان و کومیته تیمی بانوان و آقایان سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرده است. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم ملی‌پوشان پیش از حضور در این رقابت‌ها، در یک میدان جدی و به‌عنوان دیداری تدارکاتی به میدان بروند.

وی افزود: تیم مردان ایران در دوره گذشته جام جهانی عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و این بار به دنبال ثبت نتیجه‌ای بهتر از دوره قبل است. در بخش بانوان، تیم کشورمان نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی دست یافت، تلاش می‌کنیم نمایشی درخور نام کاراته ایران داشته باشیم.

مدیر تیم‌های ملی کاراته همچنین درباره اعزام ملی‌پوشان کاتا گفت: تیم کاتای ایران در بازی‌های آسیایی عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد. در مسابقات روسیه رقابت تیمی کاتا برگزار نمی‌شود و هر سه کاراته‌کا در بخش انفرادی به مصاف حریفان خود خواهند رفت تا پیش از حضور در مسابقات چین، تجربه حضور در یک میدان مناسب را به دست آورند.

فرید خمامی ادامه داد: هنوز ترکیب نهایی تیم‌های اعزامی به جام جهانی مشخص نشده است. در رقابت‌های روسیه، عملکرد کاراته‌کاها زیر نظر کادر فنی قرار خواهد داشت و پس از پایان این مسابقات، نفرات اصلی انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی در پایان درباره برنامه سفر تیم ملی به روسیه گفت: ملی‌پوشان در حال پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی خود هستند و روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه راهی مسکو خواهند شد. تیم ملی پس از حضور در مسابقات که از جمعه تا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه به تهران بازمی‌گردد و تمرینات آماده‌سازی خود را از سر می‌گیرد.