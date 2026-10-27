به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی، صبح سه شنبه در سفر یک‌روزه به شهرستان بیجار، با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین هدایتی، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید استان و جمعی از مسئولان محلی، با خانواده‌های شهدا دیدار و مسائل آنان را بررسی کرد.

این سفر با دیدار هیئت استانی با حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی، امام جمعه بیجار، آغاز شد و در ادامه، مسئولان با حضور در منزل خانواده شهید شیرزاد کاظمی و عیادت از مادر شهید مولود رضوانی، از صبر و ایثار این خانواده‌ها تجلیل کردند.

شهیدی در این دیدارها با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: خانواده‌های شهدا اسوه‌های صبر و استقامت هستند و خدمت به این عزیزان، افزون بر یک وظیفه اداری، توفیقی الهی و افتخاری برای خدمتگزاران نظام است.

وی افزود: پاسداری از آرمان‌های شهدا مستلزم خدمت صادقانه و پیگیری جدی مسائل و مشکلات خانواده‌های آنان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و آگاهی از دغدغه‌های این خانواده‌هاست و بنیاد شهید برای رفع مشکلات آنان از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.

در ادامه این سفر، علیرضا حیدری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار، گزارشی از اقدامات این مجموعه در حوزه‌های مسکن، اشتغال، درمان، معیشت و امور فرهنگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر ارائه کرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی در ماه‌های اخیر گفت: طرح پایش سلامت، دیدار و سرکشی در قالب طرح سپاس، پیگیری مسائل درمانی و تسهیل روند دریافت خدمات اداری از جمله اقدامات انجام‌شده برای جامعه ایثارگری شهرستان است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیجار همچنین بر تداوم پیگیری مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران با حمایت اداره‌کل استان تأکید کرد.

این سفر با تجلیل از خانواده‌های شهدا و اهدای لوح سپاس به آنان به پایان رسید.