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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

شهیدی: خدمت به خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای خطیر و مایه مباهات است

شهیدی: خدمت به خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای خطیر و مایه مباهات است

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: صیانت از آرمان‌های شهدا با خدمت صادقانه به خانواده‌های آنان و پیگیری مشکلات جامعه ایثارگری محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی، صبح سه شنبه در سفر یک‌روزه به شهرستان بیجار، با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین هدایتی، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید استان و جمعی از مسئولان محلی، با خانواده‌های شهدا دیدار و مسائل آنان را بررسی کرد.

این سفر با دیدار هیئت استانی با حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی، امام جمعه بیجار، آغاز شد و در ادامه، مسئولان با حضور در منزل خانواده شهید شیرزاد کاظمی و عیادت از مادر شهید مولود رضوانی، از صبر و ایثار این خانواده‌ها تجلیل کردند.

شهیدی در این دیدارها با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: خانواده‌های شهدا اسوه‌های صبر و استقامت هستند و خدمت به این عزیزان، افزون بر یک وظیفه اداری، توفیقی الهی و افتخاری برای خدمتگزاران نظام است.

وی افزود: پاسداری از آرمان‌های شهدا مستلزم خدمت صادقانه و پیگیری جدی مسائل و مشکلات خانواده‌های آنان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و آگاهی از دغدغه‌های این خانواده‌هاست و بنیاد شهید برای رفع مشکلات آنان از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.

در ادامه این سفر، علیرضا حیدری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار، گزارشی از اقدامات این مجموعه در حوزه‌های مسکن، اشتغال، درمان، معیشت و امور فرهنگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر ارائه کرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی در ماه‌های اخیر گفت: طرح پایش سلامت، دیدار و سرکشی در قالب طرح سپاس، پیگیری مسائل درمانی و تسهیل روند دریافت خدمات اداری از جمله اقدامات انجام‌شده برای جامعه ایثارگری شهرستان است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیجار همچنین بر تداوم پیگیری مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران با حمایت اداره‌کل استان تأکید کرد.

این سفر با تجلیل از خانواده‌های شهدا و اهدای لوح سپاس به آنان به پایان رسید.

کد مطلب 6991375

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