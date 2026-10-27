به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ»، اثر مشترک مجموعه رسانه‌ای رادیو مناهج و انتشارات کتاب جمکران، با حضور جمعی از شخصیت‌های حوزوی، پژوهشگران تاریخ معاصر و فعالان فرهنگی در مجاورت مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

ضرورت تبدیل محتوای چندرسانه‌ای به آثار مکتوب و ماندگار

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام صمدی، مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، با اشاره به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم مطالعه عمیق تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر کشور به‌ویژه دوره مشروطه، اظهار داشت: تاریخ مشروطه نقطه عطفی در تحولات معاصر ایران است. مجموعه رادیو مناهج با تولید پادکست‌های مستند گام بلندی برداشت و ما در انتشارات کتاب جمکران بر آن شدیم تا این محتوای ارزشمند رسانه‌ای را به یک اثر مکتوب، دقیق و ماندگار تبدیل کنیم؛ چراکه ماندگاری و سندیت تاریخ در قالب کتاب تثبیت می‌شود.

استقبال ۲ میلیونی مخاطبان از پادکست‌های تاریخی مناهج

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام نصیری، مدیر رادیو مناهج، با ارائه آماری از میزان استقبال مخاطبان گفت: پادکست انقلاب مشروطه تاکنون بیش از ۲ میلیون بار در سکوهای مختلف مانند کست‌باکس، شنوتو، ایتا، تلگرام و اپل پادکست شنیده شده است. خوشبختانه این اثر نه تنها در میان عموم مردم و ایرانیان خارج از کشور، بلکه در میان اساتید معارف دانشگاه‌ها نیز به عنوان منبع آموزشی معرفی شده است.

وی تاکید کرد: ارائه اسناد خط‌به‌خط و معتبر، محور اصلی کار ما در مناهج بوده است تا مخاطب بتواند بر پایه پژوهش‌های اتقان‌یافته، حقایق تاریخی را تحلیل کند.

مشروطه؛ تاریخ اولین‌ها و پله اول مطالعه تاریخ معاصر

حجت‌الاسلام مرتضی آقاحسینی، نویسنده کتاب «انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ»، درباره اهداف نگارش این اثر گفت: مشروطه تاریخ اولین‌هاست؛ نخستین پارلمان، نخستین مطبوعات موثر و متاسفانه نخستین اعدام یک مرجع تقلید مجاهد. این کتاب به عنوان پله اول و مدخلی روان برای علاقه‌مندان طراحی شده است تا روایت‌های یک‌جانبه و روشنفکرانه از تاریخ را اصلاح کرده و نقش محوری روحانیت را بازنمایی کند.

وی اضافه کرد: در بخش پایانی کتاب، متن کامل رساله «حرمت مشروطیت» شیخ فضل‌الله نوری نیز گنجانده شده تا خوانندگان بدون واسطه با آرا و اندیشه‌های این عالم بزرگ آشنا شوند.

ضرورت گذر از تاریخ‌نگاری فاتحان غرب‌گرا

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام ابوالحسنی، پژوهشگر تاریخ معاصر، به نقد جریان‌های تاریخ‌نگاری پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه تاریخ مشروطه سال‌ها توسط فاتحان غرب‌گرا نوشته شد؛ همان کسانی که شیخ فضل‌الله نوری را بر دار کشیدند و آیت‌الله بهبهانی را ترور کردند. پایه تمام قیام‌های اصیل پسامشروطه، از قیام شهید مدرس و آیت‌الله کاشانی تا نهضت امام خمینی(ره)، بر طرح شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر نظارت فقها بر قوانین استوار بوده است.

ریشه‌شناسی غرب‌گرایی و لزوم نوآوری در تبلیغ

همچنین حجت‌الاسلام راجی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، با تقدیر از حرکت نوآورانه طلاب جوان رادیو مناهج، بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای تاکید کرد و گفت: غرب‌گرایی بر دو پایه «خودباختگی» و «ترس» بنا شده است. بازخوانی فتنه‌ها و جریان‌شناسی مشروطه دقیقاً همان چیزی است که جامعه امروز برای شناخت ابعاد جنگ شناختی و رسانه‌ای به آن نیاز مبرم دارد.

وی تاکید کرد: ماجرای مشروطه، ماجرای عبرت‌آموزی، دشمن‌شناسی و شناخت جریان‌های سیاسی است. در دوران مشروطه، جریان غرب‌گرا برای اولین بار توانست جولان سیاسی پیدا کرده و به قدرت‌های سیاسی و رسانه‌ای دست یابد. یکی از ویژگی‌های برجسته کتاب «انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ» این است که موضوع غرب‌گرایی، خیانت‌ها، دروغ‌ها، سندسازی‌ها و مصادره‌گری‌های این جریان را به زیبایی تبیین کرده است. دشمن اصلی هیچ‌گاه بدون پیاده‌نظام نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد و این کتاب با بازخوانی این نقش‌ها، تصویری ارائه می‌دهد که خواننده هنگام مطالعه احساس می‌کند مطالب آن کاملاً با مسائل و تحولات امروز منطبق است

در انتهای این آیین، لوح یادبود و پوستر رونمایی کتاب «انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ» توسط میهمانان و اساتید حاضر به امضا رسید و از تلاش‌های مرتضی آقاحسینی نویسنده اثر تجلیل به عمل آمد.