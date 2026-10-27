به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح سه شنبه در دیدار با فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان سمیرم، کشاورزی و دامپروری را از پایه‌های مهم اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت مراقبت از این بخش‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: کشاورزی و دامپروری از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور به شمار می‌روند و نباید اجازه داد این حوزه‌ها با آسیب یا اختلال روبه‌رو شوند؛ زیرا کشورهایی که از ظرفیت کافی در این بخش‌ها برخوردار نباشند، برای تأمین نیازهای خود ناچار به وابستگی و استفاده از امکانات دیگران خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به توانمندی‌های شهرستان سمیرم در تولید محصولات باغی، به‌ویژه سیب، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری را راهی برای بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها دانست و گفت: فرآوری محصولات کشاورزی، ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد می‌کند و مانع عرضه و فروش محصول به شکل خام می‌شود.

پشتیبانی از عشایر و حفظ شیوه زندگی آنان ضروری است

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جامعه عشایری، به‌ویژه عشایر منطقه سمیرم، پرداخت و فراهم‌کردن امکانات متناسب با شرایط و سبک زندگی آنان را ضروری دانست.

وی گفت: خدمات و امکانات موردنیاز عشایر باید به‌گونه‌ای فراهم شود که در جابه‌جایی‌های فصلی نیز قابل استفاده باشد. نباید شرایطی ایجاد شود که عشایر ناچار شوند شیوه زندگی خود را کنار بگذارند و به شهرها مهاجرت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان همچنین استفاده از مشارکت مردم و خیرین را در تأمین منابع مالی و پیشبرد امور مورد تأکید قرار داد و افزود: مردم اصفهان همواره در امور خیرخواهانه پیشگام بوده‌اند؛ مشارکت در آزادی زندانیان و ساخت مدرسه و بیمارستان، نمونه‌هایی از این روحیه و همراهی اجتماعی است.

برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان؛ از تکمیل سردخانه تا ایجاد دامداری

در ادامه این دیدار، مهندس محمود مسلم‌زاده، فرماندار سمیرم، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای شهرستان ارائه کرد و گفت: از ابتدای حضور در این مسئولیت، برنامه‌ریزی اقتصادی و عملیاتی‌کردن پیشران‌های توسعه در اولویت قرار داشته و جذب سرمایه‌گذار نیز برای تحقق این هدف دنبال شده است.

وی با اشاره به طرح‌های مرتبط با سردخانه و زیرساخت‌های کشاورزی افزود: اقداماتی برای گسترش ظرفیت سردخانه‌ای شهرستان انجام شده و مرحله نخست این پروژه با حضور وزیر و استاندار افتتاح شده است. به گفته فرماندار سمیرم، فاز دوم طرح نیز برای بهره‌برداری در بهمن‌ماه آماده خواهد شد.

مسلم‌زاده توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات را زمینه‌ساز گسترش صنایع تبدیلی در منطقه دانست و گفت: با تکمیل این ظرفیت‌ها، امکان توسعه فعالیت‌هایی همچون تولید کمپوت و کنسانتره فراهم می‌شود و بخشی از محصولات کشاورزی شهرستان می‌تواند در داخل منطقه فرآوری شود.

فرماندار سمیرم همچنین از قرارگرفتن ایجاد یک واحد دامداری با ظرفیت ۱۱ هزار رأس دام در دستور کار خبر داد و با اشاره به کمبود برخی زیرساخت‌های مرتبط با عرضه دام و کشتارگاه اظهار کرد: فراهم‌شدن این امکانات می‌تواند هزینه‌های موجود را کاهش دهد و کمک کند ارزش افزوده فعالیت‌های مرتبط با دامداری در خود شهرستان باقی بماند.

وی پیش‌بینی کرد با اجرای یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی شهرستان، تا پایان سال جاری هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد شود.

سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن سیب در سمیرم تولید می‌شود

مسلم‌زاده با تشریح ظرفیت‌های کشاورزی سمیرم گفت: این شهرستان ۲۶ هزار هکتار باغ دارد که ۲۲ هزار هکتار آن به باغ‌های سیب اختصاص یافته است. میزان تولید سالانه سیب در سمیرم نیز بیش از ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

به گفته فرماندار سمیرم، حدود ۷۰ هزار تن از محصول سیب این شهرستان به خارج از کشور صادر می‌شود. وی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره سیب در سال گذشته خبر داد و افزود: در جریان این جشنواره، از اتاق بازرگانی خواسته شد موضوعات و مشکلات مربوط به محصول سیب را پیگیری کند.

فرماندار سمیرم در ادامه با اشاره به گستره راه‌های شهرستان، طول این مسیرها را ۵۵۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: رسیدگی به نقاط پرحادثه جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌های انتقال آب، گاز، برق و تلفن به روستاها از جمله برنامه‌های مورد توجه در شهرستان است.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی سمیرم اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰۰ اثر در این حوزه شناسایی شده که ۲۲ اثر آن به ثبت ملی رسیده است. افزون بر این، ۵۴ نقطه گردشگری در شهرستان شناسایی شده و گردشگری پس از کشاورزی، از بخش‌های اثرگذار در اقتصاد منطقه به شمار می‌رود.

مسلم‌زاده از برنامه‌ریزی برای برگزاری بزرگداشت جهانگیرخان قشقایی در بهمن‌ماه با حضور نمایندگانی از چند کشور اسلامی خبر داد و به آغاز پروژه آب معدنی روستای آب‌ملخ و اجرای طرح پرورش اسب قشقایی نیز اشاره کرد.

فرماندار سمیرم در پایان، شناسایی ۴۰ گونه گیاه دارویی در شهرستان را از دیگر ظرفیت‌های منطقه برشمرد و گفت: بیش از ۴۰۰ خانوار در حوزه صنایع دستی فعالیت می‌کنند و بیش از ۱۵ پرونده نیز برای ثبت میراث ناملموس در دست اقدام است.