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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

کشت زعفران در ۷۱۱ هکتار اراضی زراعی استان سمنان

کشت زعفران در ۷۱۱ هکتار اراضی زراعی استان سمنان

سمنان- مدیر امور باغبانی و زراعت جهاد کشاورزی استان سمنان از کشت محصول زعفران در ۷۱۱ هکتار اراضی این استان خبر داد و گفت: ۷۴۰ بهره بردار در زمینه تولید زعفران در استان فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرائیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه کشت محصول زعفران را به واسطه کم آب بری و بهره وری بالا یکی از رویکرد ها و راهبردهای جهاد کشاورزی سمنان دانست.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در استان سمنان ۷۱۱ هکتار است، تاکید کرد: ۷۴۰ بهره بردار در حوزه تولید این محصول فعال هستند

معاون جهاد کشاورزی استان سمنان در ادامه گفت: زعفران به عنوان یک محصول کم‌ آب‌بر و ارزآور، در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت استان پیدا کرده و سطح زیرکشت آن افزوده شده است.

قرائیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیاز آبی زعفران در فصول غیربحرانی و با شروع بارندگی‌های پاییزه تأمین می‌شود، گفت: در بخش هایی از استان در منطقه کالپوش میامی بصورت دیم کشت می شود و همین ویژگی، زعفران را به گزینه‌ای مناسب برای شرایط اقلیمی استان سمنان تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر مزایای اقتصادی این محصول خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، درآمدزایی بالا و سودآوری مناسب، توسعه کشت زعفران را در مناطق روستایی و کم‌برخوردار استان توجیه‌پذیر کرده است.

کد مطلب 6991404

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