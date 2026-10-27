اجرای آبرسانی به ۳۵ خانوار در تطفرود فومن با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیداکبر قاسمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه آبرسانی در روستای تطفرود فومن اظهار کرد: انتقال آب شرب با هدف افزایش دبی و بهبود آبرسانی به ۳۵ خانوار ساکن در پایین دست روستای تطفرود، از توابع دهستان آلیان شهرستان فومن، در حال اجراست.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، افزود: این پروژه با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، سپاه ناحیه فومن، دهیاری، شرکت آبفای شهرستان و با همراهی مردم در حال اجراست و به‌زودی مشکل آبرسانی منطقه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات طرح گفت:در این پروژه ۷۰۰ متر لوله به قطر ۷۵ میلی‌متر اجرا می‌شود و هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه این طرح در راستای تقویت شبکه انتقال آب و گسترش دسترسی خانوارهای منطقه به آب شرب سالم به اجرا درآمده است، اظهار کرد:توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و تسهیل دسترسی مردم به آب شرب سالم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های آبادانی روستاها و بهبود کیفیت زندگی روستاییان است

وی با بیان اینکه قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، «پیشرفت با مردم، برای مردم» را از وظایف اصلی خود در مسیر پیشرفت و آبادانی روستاها می‌داند، افزود:خدمت رسانی به مردم به تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی با توجه به مطالبات واقعی مردم نیاز دارد.

روستای تطفرود با برخورداری از ۱۴۰ خانوار، از جمله مناطق روستایی است که توسعه و تقویت زیرساخت‌های حیاتی آن، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی مردم دارد.

اجرای این طرح با تمرکز بر افزایش ظرفیت انتقال آب و بهبود وضعیت آبرسانی در محدوده پایین‌دست روستا، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به ۳۵ خانوار را فراهم می‌کند.