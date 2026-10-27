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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

وزیر آموزش و پرورش به اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی شاهرود می‌آید

وزیر آموزش و پرورش به اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی شاهرود می‌آید

شاهرود- معاون اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری هفتمین اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی کشور به میزبانی شاهرود خبر داد و گفت: وزیر آموزش و پرورش در این رویداد حضور خواهد داشت.

ستار شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هفتمین اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی در دانشگاه صنعتی شاهرود در روز پنجشنبه پیش رو خبر داد و اظهار کرد: کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این اجلاسیه حضور خواهد یافت.

وی با بیان اینکه امسال هفتمین اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی کشور در شاهرود برگزار می‌شود، افزود: شعار اجلاسیه سال گذشته «نماز؛ الفبای تربیت» بود و شعار محوری امسال با عنوان «برای نماز برخیزیم» انتخاب شده است.

معاون اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مفهوم شعار امسال تأکید کرد: «برای نماز برخیزیم» فراخوانی همگانی برای تحرک، پویایی و حضور مسئولانه در عرصه اقامه نماز در مدارس است و راهبردهای این وزارتخانه در حوزه نماز مدارس را نیز در بر می‌گیرد.

شجاعی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کند با تکیه بر این ارزش‌ها، نقشه راه اقامه نماز را در مدارس سراسر کشور دنبال کند، گفت: رویکرد معاونت اقامه نماز این است که اقامه نماز به‌عنوان جریانی مستمر و نهضتی فراگیر در محیط‌های آموزشی نهادینه شود.

وی با تأکید بر ضرورت جاری بودن نماز در فعالیت‌های روزمره مدارس اظهار کرد: نماز باید به‌صورت مستمر و در بطن برنامه‌های روزانه مدارس کشور حضور داشته باشد و نباید اقامه آن را صرفاً فعالیتی فوق‌برنامه یا جدا از مسائل آموزشی، تربیتی و ورزشی دانست.

معاون اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری اجلاسیه‌های نماز دانش‌آموزی در سراسر کشور نیز با هدف تقویت چنین رویکردی و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در محیط‌های آموزشی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6991410

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