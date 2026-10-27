ستار شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هفتمین اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی در دانشگاه صنعتی شاهرود در روز پنجشنبه پیش رو خبر داد و اظهار کرد: کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این اجلاسیه حضور خواهد یافت.

وی با بیان اینکه امسال هفتمین اجلاسیه ملی نماز دانش‌آموزی کشور در شاهرود برگزار می‌شود، افزود: شعار اجلاسیه سال گذشته «نماز؛ الفبای تربیت» بود و شعار محوری امسال با عنوان «برای نماز برخیزیم» انتخاب شده است.

معاون اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مفهوم شعار امسال تأکید کرد: «برای نماز برخیزیم» فراخوانی همگانی برای تحرک، پویایی و حضور مسئولانه در عرصه اقامه نماز در مدارس است و راهبردهای این وزارتخانه در حوزه نماز مدارس را نیز در بر می‌گیرد.

شجاعی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کند با تکیه بر این ارزش‌ها، نقشه راه اقامه نماز را در مدارس سراسر کشور دنبال کند، گفت: رویکرد معاونت اقامه نماز این است که اقامه نماز به‌عنوان جریانی مستمر و نهضتی فراگیر در محیط‌های آموزشی نهادینه شود.

وی با تأکید بر ضرورت جاری بودن نماز در فعالیت‌های روزمره مدارس اظهار کرد: نماز باید به‌صورت مستمر و در بطن برنامه‌های روزانه مدارس کشور حضور داشته باشد و نباید اقامه آن را صرفاً فعالیتی فوق‌برنامه یا جدا از مسائل آموزشی، تربیتی و ورزشی دانست.

معاون اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری اجلاسیه‌های نماز دانش‌آموزی در سراسر کشور نیز با هدف تقویت چنین رویکردی و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در محیط‌های آموزشی دنبال می‌شود.