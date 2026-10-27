۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داود حیدری صبح سه شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی پایاب سد میرزاخانلو در شهرستان طارم، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی نقش مؤثری در جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن زمینه مدیریت اصولی مزارع و باغ‌ها دارد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، بازگرداندن اراضی به مالکان واقعی و ساماندهی زمین‌های کشاورزی در قالب قطعات بزرگ‌تر است، افزود: تشکیل تعاونی‌ها و تجمیع اراضی می‌تواند زمینه فعالیت هماهنگ کشاورزان را فراهم کند و امکان اجرای برنامه‌های کشاورزی در مقیاس وسیع‌تر را افزایش دهد.

مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به پیشینه خرد شدن اراضی کشاورزی گفت: در دهه ۴۰، طرحی برای تقسیم اراضی اجرا شد که با وجود توجه به مالکیت افراد، به خرد شدن زمین‌های کشاورزی و شکل‌گیری قطعات کوچک‌تر انجامید. در آن مقطع، تعاونی‌های مورد نیاز برای مدیریت یکپارچه زمین‌ها به‌درستی شکل نگرفتند و این موضوع در ادامه بر کارایی فعالیت‌های کشاورزی تأثیر گذاشت.

حیدری با اشاره به رویکرد کنونی وزارت جهاد کشاورزی و دولت در زمینه ساماندهی اراضی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، اقدامات جدی برای شناسایی مالکان، تجمیع زمین‌ها و فراهم کردن زمینه مدیریت اراضی در مقیاس بزرگ‌تر انجام شده است تا کشاورزان بتوانند با استفاده از ظرفیت زمین‌های یکپارچه، فعالیت‌های اقتصادی مؤثرتری داشته باشند.

وی با تشریح عملکرد استان در اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در قالب طرح‌های یکپارچه‌سازی و تجمیع ساماندهی شده است که حدود ۹ هزار هکتار از این میزان به استان زنجان اختصاص دارد.

حیدری افزود: استان زنجان با این عملکرد، برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست کشور را در زمینه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کسب کرده است؛ دستاوردی قابل توجه که اهمیت برنامه‌ریزی و اجرای این طرح را در استان نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طی پنج سال آینده، یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی در مناطق مستعد و واجد شرایط استان با جدیت دنبال خواهد شد تا زمینه توسعه کشاورزی پایدار بیش از گذشته فراهم شود.

ساماندهی ۷۵ هکتار زمین در قالب یک باغ یکپارچه زیتون

مدیر امور اراضی استان زنجان در ادامه به نمونه‌های اجرایی این طرح در شهرستان طارم اشاره کرد و گفت: در گذشته، اراضی کشاورزی این منطقه به قطعات کوچک و پراکنده تقسیم شده بودند، اما در یکی از طرح‌های اجراشده، حدود ۷۵ هکتار زمین در قالب یک باغ یکپارچه ساماندهی شده است که ۱۲۰ بهره‌بردار در آن به کشت زیتون مشغول هستند.

وی با تأکید بر جایگاه زیتون به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی منطقه طارم بیان کرد: توسعه باغ‌های یکپارچه زیتون می‌تواند به افزایش تولید و تقویت ظرفیت‌های مرتبط با تولید روغن زیتون کمک کند و زمینه بهره‌برداری اقتصادی مؤثرتر از اراضی کشاورزی را فراهم آورد.

حیدری افزایش بهره‌وری زمین، صرفه‌جویی در مصرف آب، تسهیل مدیریت فعالیت‌های کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی برشمرد و بر تداوم اجرای این طرح در مناطق مستعد استان تأکید کرد.