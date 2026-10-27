به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اسماعیلی‌شعار صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی گفت: برنامه‌های امسال با شعار «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» برگزار می‌شود و حوزه‌های علمی، فرهنگی، جهادی، رسانه‌ای و فضای مجازی را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در رزمایش «جان‌فدایان دانش‌آموزی»، ۱۵ هزار دانش‌آموز به نیابت از ۱۵ هزار شهید استان فارس در مصلاهای نماز جمعه حضور پیدا می‌کنند. همچنین مراسم ۱۳ آبان از ساعت ۸ صبح چهارشنبه در شیراز آغاز می‌شود و مسیر راهپیمایی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر شاهچراغ(ع) خواهد بود؛ جزئیات نهایی مراسم از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به ظرفیت این تشکل در مدارس گفت: بیش از ۳۵۰ هزار دانش‌آموز در سامانه بسیج دانش‌آموزی عضویت دارند و ۶۲۰۰ واحد مقاومت بسیج در مدارس استان فعال است. همچنین ایجاد واحد مقاومت در ۱۰۰ مدرسه دیگر در دستور کار قرار دارد.

اسماعیلی‌شعار با تأکید بر تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها بیان کرد: رویکرد امسال، پرهیز از موازی‌کاری با مدارس و تمرکز بر رفع خلأهای برنامه‌ای، ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۵ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شدند و ۷۰ هزار دانش‌آموز نیز از ظرفیت‌های پیشرفت کشور بازدید کردند. همچنین در قالب طرح شهید عجمیان، یک‌هزار و ۲۰۰ کلاس درس با مشارکت دانش‌آموزان رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس از تهیه ۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۵۵ میلیارد تومان در قالب طرح «توکات» خبر داد و گفت: حدود ۳ هزار دانش‌آموز در فعالیت‌ها و حرکت‌های جهادی مشارکت دارند.

ظرفیت دانش‌آموزان در هوش مصنوعی و رسانه

اسماعیلی‌شعار با اشاره به فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای دانش‌آموزان گفت: باشگاه خبرنگاران «مبدا» بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز را در مسیر آموزش خبرنگاری قرار داده است. همچنین گروه هوش مصنوعی بسیج دانش‌آموزی با ظرفیت ۱۰۰ نفر و شبکه فضای مجازی «صدرا» با مشارکت ۳ هزار دانش‌آموز فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در لیگ علمی سال گذشته، گروه‌های دانش‌آموزی فارس موفق به کسب یک مقام نخست، دو مقام دوم و سه مقام سوم کشوری شدند. این دستاوردها ظرفیت نسل نوجوان در عرصه‌های علمی و فناوری را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده در فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: شهید فهمیده نماد ایمان، علم و شجاعت است و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در دفاع از کشور به دوران دفاع مقدس محدود نمی‌شود.

وی با اشاره به شهدای دانش‌آموز استان فارس، از جمله شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) و جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت توجه به نقش نسل نوجوان در آینده کشور تأکید کرد.

ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدای شاهچراغ(ع)

اسماعیلی‌شعار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهارمین سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: در این حادثه که چهارم آبان ۱۴۰۱ رخ داد، ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۲۰ نفر مجروح شدند.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد این شهدا افزود: این حادثه افزون بر جان‌گرفتن از انسان‌های بی‌دفاع، حرمت یک مکان مقدس را نیز هدف قرار داد و باید ابعاد آن برای نسل‌های آینده تبیین شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس همچنین با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، این روز را یادآور سه رویداد تاریخی شامل تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ دانست.

وی با بیان اینکه این رویدادها بیانگر نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان در تحولات کشور است، گفت: هفته بسیج دانش‌آموزی فرصتی برای تقویت هویت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری این نسل به شمار می‌رود.

حضرت زهرا(س)، الگویی برای هویت زن مسلمان

اسماعیلی‌شعار در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه، حضرت زهرا(س) را الگویی برای نقش‌آفرینی زنان در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی معرفی کرد و گفت: سیره ایشان در عبادت، تربیت فرزندان و دفاع از ارزش‌های دینی نشان می‌دهد که زن مسلمان می‌تواند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش مؤثر داشته باشد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش مردم در آینده کشور اظهار کرد: اقتدار ایران به حضور و مشارکت مردم وابسته است و نباید معادلات آینده کشور را صرفاً براساس تحولات سیاسی در آمریکا یا رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تداوم مقاومت گفت: آینده کشور با نقش‌آفرینی مردم رقم می‌خورد و حضور آگاهانه نسل نوجوان و جوان می‌تواند در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اثرگذار باشد.