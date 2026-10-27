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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

واکنش وزیر بهداشت به کمبود پزشک در مناطق محروم

واکنش وزیر بهداشت به کمبود پزشک در مناطق محروم

وزیر بهداشت، در واکنش به کمبود پزشک در مناطق محروم کشور، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز سه شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، در نشست ستاد کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار داشت: همه تعهد کامل دارند و مصمم‌ هستند که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اجرا شود.

وی افزود: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یعنی اینکه ما یک سیستم، یک نظام و یک سامان را در شبکه سلامت‌ کشور برقرار کنیم.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا امروزه پزشکی خانواده و ارجاع به‌ عنوان راهی درست و منطقی شناخته می‌شود، گفت: اجرای این برنامه می‌تواند اقشار ضعیف و نیازمند جامعه را با هزینه‌ای فوق‌العاده کمتر تحت پوشش قرار دهد.

وی ادامه داد: ما امسال با ۶۴ شهرستان شروع کردیم و طبیعتا هر تغییر ریلی در نظام سلامت، چالش‌های اجرایی و اقتصادی دارد که باید همفکری کنیم.

ظفرقندی افزود: رئیس‌جمهور، وزرا، معاون اجرایی و همه بخش‌هایی که بیمه‌ها در این بخش دخیل هستند، تعهد کامل دارند و مصمم‌ هستند برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اجرا شود.

وزیر بهداشت درباره کمبود پزشک در مناطق محروم، گفت: نمی توان گفت که در مناطق محروم هیچ کمبود پزشکی وجود ندارد؛ با این حال، کمبودها را با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه شناسایی کرده ایم و برای رفع سریع آنها در حال پیگیری هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، اولویت ما برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا دسترسی مردم این مناطق به خدمات سلامت با نظم و ساماندهی بیشتری فراهم شود.

کد مطلب 6991418
حبیب احسنی پور

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