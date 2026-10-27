واکنش وزیر بهداشت به کمبود پزشک در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز سه شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، در نشست ستاد کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار داشت: همه تعهد کامل دارند و مصمم‌ هستند که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اجرا شود.

وی افزود: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یعنی اینکه ما یک سیستم، یک نظام و یک سامان را در شبکه سلامت‌ کشور برقرار کنیم.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا امروزه پزشکی خانواده و ارجاع به‌ عنوان راهی درست و منطقی شناخته می‌شود، گفت: اجرای این برنامه می‌تواند اقشار ضعیف و نیازمند جامعه را با هزینه‌ای فوق‌العاده کمتر تحت پوشش قرار دهد.

وی ادامه داد: ما امسال با ۶۴ شهرستان شروع کردیم و طبیعتا هر تغییر ریلی در نظام سلامت، چالش‌های اجرایی و اقتصادی دارد که باید همفکری کنیم.

ظفرقندی افزود: رئیس‌جمهور، وزرا، معاون اجرایی و همه بخش‌هایی که بیمه‌ها در این بخش دخیل هستند، تعهد کامل دارند و مصمم‌ هستند برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اجرا شود.

وزیر بهداشت درباره کمبود پزشک در مناطق محروم، گفت: نمی توان گفت که در مناطق محروم هیچ کمبود پزشکی وجود ندارد؛ با این حال، کمبودها را با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه شناسایی کرده ایم و برای رفع سریع آنها در حال پیگیری هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، اولویت ما برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا دسترسی مردم این مناطق به خدمات سلامت با نظم و ساماندهی بیشتری فراهم شود.