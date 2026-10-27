انتخاب ناظران مجلس در مجامع و شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه) مجلس، اعضا و ناظران مجلس در مجامع و شوراهای مختلف را انتخاب کردند.



بر این اساس، افراد زیر به‌عنوان اعضا و ناظران مجلس در مجامع و شوراهای مربوطه انتخاب شدند:



عباس پاپی‌زاده به‌عنوان ناظر در کارگروه نظارت بر حسن اجرای ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده



سعید رحمت‌زاده به‌عنوان عضو هیئت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار



سیدفرید موسوی و مهدی طغیانی به‌عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار



مصطفی مطورزاده به‌عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان



غلامحسین زارعی و حاکم ممکان به‌عنوان ناظران در کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان



رضا صدیقی به‌عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی



ابوالقاسم جراره به‌عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور



مصطفی طاهری به‌عنوان ناظر در شورای عالی معادن



رضا تقی‌پور انوری به‌عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطلاعات



اردوان اکبرپور به‌عنوان ناظر در شورای عالی فضایی



زهرا خدادادی به‌عنوان ناظر در مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی