محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فعالیت این موج‌ها سبب افزایش ابر و وقوع رگبارهای باران و رعدوبرق در استان خواهد شد.

وی افزود: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و برخاستن گردوخاک موقتی نیز در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا فردا تغییرات دمایی محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود اما روز پنجشنبه دمای هوا بین ۲ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه و رامشیر با دمای ۳۷.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱۴.۳ درجه خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، بیشینه دمای اهواز در ایستگاه فرودگاه ۳۶.۶ و کمینه دما ۲۴.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.