به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف صبح سه‌شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ خط ۳ متروی مشهد که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: خط ۳ قطار شهری مشهد مهم‌ترین خط ریلی درون‌شهری کشور است؛ چرا که به عنوان نخستین خط ریلی زیارت محسوب می‌شود و فاز نخست آن به طول ۶ کیلومتر با هزینه‌کرد ۳۰ همت به بهره‌برداری رسیده است که خطوط ۱ و ۲ را نیز به حرم مطهر رضوی متصل می‌کند.

شهردار مشهد با اشاره به جزئیات فاز جدید این ابرپروژه افزود: امروز اقدام ویژه دیگری با آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ قطار شهری مشهد از میدان شهدا به سمت میدان فردوسی با سه ایستگاه شهید خدمت آیت‌الله رئیسی، شهید قرنی در تقاطع مجد و ایستگاه میدان فردوسی کلید می‌خورد.

وی با بیان اینکه کل خطوط ریلی مشهد ۹۰ کیلومتر است، تصریح کرد: تاکنون ۷۵ کیلومتر حفاری و ۴۵ کیلومتر بهره‌برداری شده است و ۱۵ کیلومتر باقی‌مانده شامل فازهای پایانی خط ۳ و خط ۴ تا شهرک شهید باهنر با همت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در دست اجراست که امیدواریم سال آینده به اتمام برسد.

شهردار مشهد ضمن تقدیر از حمایت‌های دولت، دستگاه قضا، شورای اسلامی شهر مشهد در پیشبرد پروژه‌های شهری خاطرنشان کرد: توانستیم میزان بومی‌سازی صنعت مترو را از کمتر از ۲۰ درصد به ۸۵ درصد برسانیم و در حال حاضر مطالبه اصلی ما از دولت محترم، تأمین واگن‌های مورد نیاز برای خطوط مترو است که رایزنی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.