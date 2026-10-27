آسفالت معابر روستای آسیاب رودان با اعتبار ۶.۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی، فرماندار شهرستان رودان ظهر سه شنبه به همراه محمد قائمی بخشدار مرکزی رودان در بازدید میدانی از پروژه عمرانی روستای آسیاب از اتمام عملیات اجرایی این طرح خبر داد.

در قالب این پروژه بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع عملیات آسفالت و جدول‌گذاری با هدف بهبود وضعیت معابر و تسهیل تردد روستاییان اجرا شده است.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان از محل منابع دهیاری و با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اجرا در آمده است.

محمد محسنی در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی، اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم، بهبود خدمات‌رسانی و کاهش فاصله توسعه‌ای میان مناطق روستایی و شهری دنبال می‌شود.

وی افزود: اجرای پروژه‌های زیرساختی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در بهبود وضعیت معابر و توسعه روستاهای شهرستان رودان دارد.