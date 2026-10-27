احتمال بارش پراکنده باران در نقاطی از استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، در برخی نقاط استان رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط استان به ویژه ارتفاعات، بارش پراکنده باران و وزش تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر و امروز غالباً در مناطق شمالی و ارتفاعات احتمال بارش پراکنده و خفیف باران خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در نواحی جنوبی امروز بعد از ظهر شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و امروز ظهر در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.