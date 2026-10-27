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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

احتمال بارش پراکنده باران در نقاطی از استان بوشهر

احتمال بارش پراکنده باران در نقاطی از استان بوشهر

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان، به‌ویژه ارتفاعات، از روز پنجشنبه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، در برخی نقاط استان رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط استان به ویژه ارتفاعات، بارش پراکنده باران و وزش تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر و امروز غالباً در مناطق شمالی و ارتفاعات احتمال بارش پراکنده و خفیف باران خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در نواحی جنوبی امروز بعد از ظهر شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و امروز ظهر در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 6991433

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