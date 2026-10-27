به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش جشنواره‌های علمی و پژوهشی در شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان، اعلام کرد که حدود ۶۵۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در ششمین دوره جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مشارکت داشته‌اند.

آذرکیش با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، ایجاد فرصت‌های متنوع یادگیری، شناسایی استعدادها و پرورش توانمندی‌های دانش‌آموزان را از وظایف مهم نظام آموزشی دانست و نقش رویدادهای علمی و پژوهشی را در تحقق این اهداف مؤثر ارزیابی کرد.

وی همچنین از حضور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در پانزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد و گفت این رویدادها زمینه‌ای برای ارائه ایده‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراها در ۹۶ شاخص و جشنواره نوجوان خوارزمی در ۱۳ محور برگزار شده است، بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی تأکید کرد.

آذرکیش با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد آموزشی کشور، اظهار کرد که مدرسه آینده باید فناوری‌پایه، مهارت‌محور و پژوهش‌محور باشد و تقویت توانایی حل مسئله و مهارت‌آموزی جایگاه بیشتری در فرایند آموزش پیدا کند.

وی با اشاره به رشد نزدیک به دو برابری مشارکت دانش‌آموزان در دوره هفتم جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراها و دوره دوازدهم جشنواره نوجوان خوارزمی، این روند را نشانه گسترش فرصت‌های شناسایی استعدادها و حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی دانست.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت حمایت مستمر از استعدادهای شناسایی‌شده تأکید کرد و معرفی دانش‌آموزان مستعد به پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی را از راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان برشمرد.

آذرکیش در ادامه، پرورش استعدادهای دانش‌آموزی را مسئولیتی اجتماعی دانست و پژوهش‌سراها و جشنواره‌های دانش‌آموزی را از بسترهای مهم برای پیوند آموزش با نیازهای واقعی جامعه و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان عنوان کرد.