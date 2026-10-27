به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر سه‌شنبه، در جریان سفر به بهارستان، پروژه زمین چمن مصنوعی شهید وحید بایرامی و زمین بازی کودکان را در منطقه الهیه شهر گلستان افتتاح کرد.

زمین چمن مصنوعی شهید وحید بایرامی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مساحتی بالغ بر پنج هزار مترمربع و با اعتباری معادل ۲۸۰ میلیارد ریال احداث شده است. عملیات اجرایی این پروژه طی سه ماه به پایان رسید.

همچنین زمین بازی کودکان در فضایی به مساحت دو هزار مترمربع و با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این دو پروژه، ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است؛ طرح‌هایی که با هدف بهبود امکانات ورزشی، تفریحی و رفاهی شهروندان و توسعه فضاهای قابل استفاده عمومی در شهر گلستان اجرا شده‌اند.