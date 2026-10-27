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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

استاندار تهران پروژه‌های ورزشی و تفریحی گلستان را افتتاح کرد

استاندار تهران پروژه‌های ورزشی و تفریحی گلستان را افتتاح کرد

بهارستان- استاندار تهران، دو پروژه ورزشی و تفریحی را با اعتبار مجموع ۵۰۰ میلیارد ریال در منطقه الهیه شهر گلستان به بهره‌برداری رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر سه‌شنبه، در جریان سفر به بهارستان، پروژه زمین چمن مصنوعی شهید وحید بایرامی و زمین بازی کودکان را در منطقه الهیه شهر گلستان افتتاح کرد.

زمین چمن مصنوعی شهید وحید بایرامی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مساحتی بالغ بر پنج هزار مترمربع و با اعتباری معادل ۲۸۰ میلیارد ریال احداث شده است. عملیات اجرایی این پروژه طی سه ماه به پایان رسید.

همچنین زمین بازی کودکان در فضایی به مساحت دو هزار مترمربع و با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این دو پروژه، ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است؛ طرح‌هایی که با هدف بهبود امکانات ورزشی، تفریحی و رفاهی شهروندان و توسعه فضاهای قابل استفاده عمومی در شهر گلستان اجرا شده‌اند.

کد مطلب 6991443

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