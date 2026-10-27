فاطمی: تربیت و هدایت از محورهای حکمرانی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر سه‌شنبه در دیدار رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در شهرکرد با اشاره به اینکه خدمت در این آب و خاک منتسب به امام عصر (عج) ارزش ویژه دارد، اظهار کرد: شهید نواب صفوی می‌گفت که اگر نظام اسلامی در ایران برپا می‌شد حاضر بودم رفتگر آن کشور باشم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها یک نهاد مهم، اثرگذار و سرنوشت‌ساز است، ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری نیز این سازمان خدمات شایانی داشته و در طی مدیریت سابق، اقدامات خوبی انجام شد و امیدواریم در مدیریت جدید نیز اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

فاطمی با ارائه مباحثی درباره تربیت و هدایت، بیان کرد: در نظام‌های غیر اسلامی طبیعتاً رویکرد هدایت و ارشاد شاید دنبال نشود و چه بسا پلیس آن مملکت هم مرتکب حرکات ناشایست شود؛ برنامه و رویکرد نظام اسلامی اما معطوف بر تربیت و هدایت انسان‌ها است که هم بنیانگذار انقلاب و هم قائد شهید و هم امام جدید انقلاب این رویکرد را دنبال می‌کنند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه رشد و هدایت افراد در اولویت حکمرانی اسلامی است، افزود: نظام اسلامی به دنبال این است که افراد از حیث ادب و انسانیت به اعتلا برسند و تعالی یابند.

فاطمی با بیان اینکه همه برای جمهوری اسلامی تلاش کردند و البته قصورهایی هم بوده است، ادامه داد: بسیاری از این سفره معنوی بهره برند و هدایت گرفتند و به رشد و ترقی دست یافتند. عده‌ای هم گوش ندادند و هدایت نیافتند که اینها از خسارات و ضایعات است و البته نباید فراموش شوند بلکه با عزم راسخ و جدی اصلاح شوند.

وی با اشاره به اینکه فطرت ستون پنجم خدا در قلب هر انسان است، گفت: حتی شقی‌ترین افراد که حاضر نیستند هدایت دریافت کنند نیز بنا بر فطرتی که خدای سبحان در وجودشان نهاده شانس هدایت دارند و ممکن است در بزنگاهی این فطرت بیدار شود و هدایت یابد.

فاطمی گفت: امید است با نظامات و برنامه‌هایی که سازمان زندان‌ها و سایر نهادهای ذیربط تربیتی دارند، روز به روز برکات بیشتری را در جامعه اسلامی شاهد باشیم.