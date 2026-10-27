به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: گردهمایی دو روزه مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های منطقه ۵ کشور با میزبانی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل تجربیات، هم‌افزایی بین‌استانی و شناسایی ظرفیت‌های مشترک در حوزه زنان و خانواده فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری رویداد «سها» در روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه افزود: عنوان این رویداد از سه مؤلفه «سرمایه انسانی»، «هنر کارآفرینی» و «اقتصاد بانوان» گرفته شده است که از محورهای مهم توانمندسازی زنان و توسعه فرصت‌های اقتصادی برای آنان به شمار می‌روند.

معاون استاندار یزد ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، فراهم‌کردن زمینه تعامل و انتقال تجربه میان کارآفرینان موفق و افرادی است که در مسیر کارآفرینی قرار دارند تا از این طریق، امکان بهره‌گیری از تجربه‌های عملی، تقویت ایده‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

دهستانی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی استان‌ها در حوزه بانوان گفت: برگزاری این گردهمایی فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌ها و تجربیات استان‌های مختلف، تقویت همکاری‌های مشترک و استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های موجود در حوزه زنان و خانواده است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد به تقویت تعاملات بین‌استانی و حمایت مؤثرتر از ظرفیت‌های کارآفرینی بانوان منجر شود.