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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

بهره‌برداری از پایانه مسافربری گلستان با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال

بهره‌برداری از پایانه مسافربری گلستان با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال

بهارستان- پایانه مسافربری شهید رئیسی با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع، با حضور استاندار تهران در شهر گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر سه‌شنبه، در آیین افتتاح پایانه مسافربری شهید رئیسی در شهر گلستان، این پروژه را که با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال احداث شده است، به بهره‌برداری رساند.

این پایانه در زمینی به مساحت ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن طی یک سال به پایان رسیده است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، پایانه مسافربری شهید رئیسی به‌عنوان سومین پایانه بزرگ استان تهران، با هدف بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و ارتقای خدمات‌رسانی به مسافران راه‌اندازی شده است.

بهره‌برداری از این پروژه همچنین با هدف ساماندهی تردد در شهرستان بهارستان و بهبود امکانات جابه‌جایی شهروندان انجام شده است.

کد مطلب 6991450

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